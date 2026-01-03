美軍突擊委內瑞拉後誰是下一個？伊朗領導人：絕不會向敵人屈服

伊朗最高領導人哈米尼1月3日在首都德黑蘭的一場會議發表談話。路透社



美國總統川普3日高調證實下令美軍攻擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛並押解離境，全球震驚之餘也關注前一天和川普隔空互嗆的伊朗。伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）3日誓言「絕不會向敵人屈服」。

路透社報導，哈米尼3日在電視播出的錄影談話中表示，伊朗不會向敵人屈服」，並稱暴徒應該「受到應有懲處」。

伊朗因高通膨、貨幣里亞爾嚴重貶值等經濟問題，引發全國各地示威，迄3日已滿一週。人權團體指出，遭逮捕的人數大幅增加。

德黑蘭當局對動亂採取雙管齊下策略，既稱針對經濟問題的抗議是合法的，將透過對話處理；但在街頭暴力抗爭中，用催淚瓦斯對付部分示威群眾。

哈米尼提到商人對貨幣貶值的擔憂時表示：「集市商人的說法是對的。他們說在這種情況下無法做生意，這沒錯。」他補充：「我們會與抗議者對談，但與暴徒交談是徒勞的。暴徒應該受到應有懲罰。」

暴力報告集中在伊朗西部省分的小城市，當地已有數人喪生。當局表示，已有兩名安全部隊成員死亡，另有十多人受傷。

庫德族權利團體Hengaw於2日晚間表示，已確認有133人被捕，比前一天增加77人。

Hengaw等人權團體以及在社群媒體發文的活動人士指出，伊朗各地持續有抗議活動與安全部隊的暴力行為，而伊朗官媒則報導所謂滲透者「以抗議之名」攻擊地產的事件。伊朗國營電視台報導，已逮捕多名被指控製造汽油彈和自製手槍的嫌疑人。

社群平台2日至3日有許多跨夜貼文稱，多個城鎮以及首都德黑蘭的三個行政區都發生騷亂。

路透社無法立即核實人權團體、伊朗官媒或社群帳號的發文。

川普2日表示，美國已「準備就緒」，但並未具體說明可能對伊朗採取何種行動。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回嗆「他們應該照顧好自己的士兵」。

