美軍突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛 中網瘋點〈可惜不是你〉又遭封殺

馬杜洛夫婦5日被押解前往紐約曼哈頓聯邦法院。（路透社）

美軍於1月3日凌晨發動代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以迅雷不及掩耳之勢轟炸委內瑞拉首都。令人關注的是，當地砸重金引進的「中國防禦體系」在行動中全面癱瘓，美軍特種部隊隨即逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，並將其押往紐約受審。此消息不僅震撼南美，更在中國社群媒體引發一場神祕的「點歌之亂」。

針對馬杜洛夫婦被捕，中國外交部第一時間發表嚴正聲明，強調中方對美方強行控制並移送兩人表示「嚴重關切」，痛批此舉違反國際法與《聯合國憲章》。

廣告 廣告

然而，中國網路輿論卻呈現截然不同的氛圍。大量網友湧入音樂平台點播梁靜茹的經典情歌〈可惜不是你〉，留言區充斥「可惜不是尼」、「抓錯人了」、「大家懂得都懂」等暗諷言論，影射對象呼之欲出。隨後，該曲在各大平台迅速遭到封殺或限制功能。

馬杜洛夫婦5日首度出庭，美國警方、緝毒局重裝押解。（路透社）

事實上，這並非〈可惜不是你〉首度遭遇審查，先前日本前首相安倍晉三遇刺、前中國國務院總理李克強逝世時，該曲都曾因湧入大量「歪樓」留言而遭到禁言處理。中國網友更指出，凡是外國元首遇刺、猝逝或被捕，該曲留言區便會遭到管控，包括禁止新增評論、隱藏最新留言，甚至導致點播者被停權。





更多《鏡新聞》報導

川普突襲委內瑞拉成先例？ 彭博：中國若攻台恐付更高代價

李克強「裸辭」半年猝逝 昔打臉習脫貧：6億人活在貧窮線下

引毛澤東言論稱「四巨頭曾主張台獨」 游錫堃樂PO小粉紅洗版戰況