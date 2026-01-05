美軍突襲 下一步哥倫比亞？川普：聽來不錯
美軍突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一國，並點名古巴、哥倫比亞與丹麥三國此刻最危險。
美國總統川普4日在空軍一號對媒體指稱，哥國「也病得很重」，如果採取類似對委國的軍事干預，「我覺得聽起來不錯」。
川普4日表示，哥國現由喜歡製造古柯鹼，並賣到美國的病態男人所統治，此人「擁有古柯鹼加工廠與古柯鹼製造工廠，他這種日子不會太久了！」
哥國總統裴卓 魯比歐罵「瘋子」
裴卓是哥國首位左翼總統。川普政府一直企圖削弱裴卓，也對他個人祭出制裁；美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐公開罵他是「瘋子」。川、裴兩人在移民、關稅和委內瑞拉等議題上均不對盤。
對此，裴卓4日在社媒Ｘ寫道，自己的姓名沒出現在法庭紀錄上，請川普別再誹謗他。裴卓還寫道，川普不應如此威脅一個武裝鬥爭出身，隨後又從哥國人民爭取和平的奮鬥中，產生的拉美國家總統。裴卓同日稍晚再在Ｘ發文暗批，朋友可不會丟炸彈。
哥國外交部也表明，川普的相關威脅，是令人無法接受的干預，要求給予哥國尊重。川普此前就公開指控裴卓「是個毒販」。川普3日在美方逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」後記者會中也點名裴卓，「他正製造古柯鹼，並將這些玩意送入美國，所以他最好給我小心點。」
川普淡化古巴 稱很需要格陵蘭
對另一個拉美國家古巴，川普則淡化採取軍事行動的必要性。他對媒體說，古巴已準備垮台，在喪失委國石油供給下，哈瓦那將很難撐下去。他說，「我不覺得我們有必要採取任何行動，古巴情勢看來正走下坡。」
被問到絕對決心行動是否也向古巴發出某種訊息，川普表示，古巴是「有意思」的案例；「我認為，古巴將是我們最後談論的對象，因為古巴目前是個失敗中的國家、面臨嚴重失敗。我們希望幫助當地人民。」
另外，川普在4日刊登的美國「大西洋月刊」專訪中直言，格陵蘭和丹麥，自己得去理解絕對決心行動發出的信號；「我們的確需要格陵蘭，絕對需要。為了捍衛美國，我們需要它。」
全球第一大島格陵蘭，是丹麥的海外半自治領土，而格陵蘭島的唯一武裝，是美國在當地駐軍。
丹麥總理佛瑞德里克森四日聲明，「所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極；我在此嚴正要求美國，停止威脅長期緊密的盟友，並停止威脅別國人民，他們已說得很清楚，自己並非待價而沽的商品。」
