美軍突襲前中國知情？華郵：邱小琪特使團急發電報

委內瑞拉總統馬杜洛2日接見中國特使邱小琪代表團。翻攝自Nicolás Maduro FB



美軍上週六（1/3）突襲委內瑞拉首府卡拉卡斯時，據說中國外交特使團仍在當地。美國媒體報導指出，中國官員當時相當震驚，並緊急向北京發送一系列電報。中國外交部昨日被問及相關訊息時，則是避重就輕，不願正面回應。

中國外交部昨日（1/5）的例行記者會上，有美國和土耳其媒體先後提問，馬杜洛（Nicolas Maduro）被美軍擒拿前一天，才剛在總統府接見中國拉美特使邱小琪，中國是否事先知情美軍的相關行動？中國代表團是否仍在卡拉卡斯？

廣告 廣告

中國外交部發言人林劍並未正面回應北京是否事先知情，僅表示邱小琪作為中國的拉美特使，「訪問拉美國家是其工作職責範疇，中方與委內瑞拉政府的溝通合作一貫保持良好態勢」。

林劍還說，目前尚無中方在委內瑞拉人員受到美方空襲影響的通報。他同時重申，中國對拉美政策將保持連續性和穩定性，「無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護」。

《華盛頓郵報》上週六報導指出，當天美國發動軍事奇襲時，身在卡拉卡斯的中國官員相當震驚，立即向北京發回了一系列緊急電報。該名官員說：「這完全出乎意料。」

報導指出，長期以來，中國一直將委內瑞拉視為其在拉丁美洲的重要政治盟友，並致力擴大區域影響力。北京上個月發布近十年來首個重要的拉丁美洲戰略，更明確地將軍事交流等安全合作納入框架，重申支持區域夥伴主權。

更多太報報導

美智庫揭中國犯台後果 解放軍恐10萬陣亡、經損近10兆美元

聯合國急商委內瑞拉情勢 中俄代表痛批美霸凌、強盜

雙腳上鍊、身穿囚衣 馬杜洛首次出庭高喊：我還是我國總統