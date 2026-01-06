美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態

美國於1月3日凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，三角洲部隊突襲首都加拉加斯等地，強行控制總統馬杜羅及其夫人並將他們帶至美國紐約受審。美國司法部指控馬杜羅領導「太陽集團」，與恐怖組織合作運送數千噸古柯鹼至美國，以「毒品恐怖主義」罪名起訴。

委內瑞拉最高法院當天立即命令副總統德爾西·羅德里格斯代理總統職務。5日下午，羅德里格斯在全國代表大會正式宣誓就任臨時總統。她在宣誓詞中表示將竭盡全力，直至看到委內瑞拉重回榮耀的殿堂。

委內瑞拉政府隨即頒布緊急法令，宣布全國進入緊急狀態。法令要求各級警察機關立即搜捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統審判。同時對公共服務基礎設施、石油工業實施軍事化管理，加強陸海空邊境巡邏，在全國各州市部署綜合防禦指揮部。

這起事件在美國國內也引發激烈爭論。肯塔基州眾議員馬希批評川普繞過國會發動攻擊，強調開國元勳將發動戰爭的權力賦予國會而非行政部門。他認為此舉並非為了毒品問題，而是為了石油和政權更迭。退役海軍海豹突擊隊軍官加爾雷恩則反駁，美國的行動是為了追究不法分子責任，保護美國家庭安全。

總統官邸觀花宮外5日晚間8時30分爆發激烈槍響，初步調查顯示是維安人員朝無人機開火後，不同維安單位間發生溝通混亂所致。美國白宮已表態與此事無關，目前局勢已恢復平靜。

國際法專家指出，美國以「毒品恐怖主義」為由逮捕他國元首，在國際法上極具爭議。一般而言國家元首享有刑事豁免權，但美國主張只要毒品運至美國境內，即可援引國內法進行管轄。此外，美國早在2019年就承認反對派領袖瓜伊多為合法政權，因此不承認馬杜羅的總統身分。

分析認為，美國此舉除了反毒考量外，更著眼於委內瑞拉豐富的石油資源。委內瑞拉擁有世界級石油儲量，是OPEC創始國之一。這起事件也被視為對其他拉美國家及伊朗等國的警告，展現美國在西半球的絕對影響力。

