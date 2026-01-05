美軍突襲委內瑞拉逮捕馬杜洛 川普出兵原因一次看懂

（記者石耀宇／綜合報導）台灣時間1月3日下午，美國總統唐納·川普宣布對委內瑞拉發動軍事行動，美軍於凌晨突襲首都卡拉卡斯，成功逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛及其夫人，並將兩人押送至美國紐約，預計美東時間5日中午（台灣時間6日）在聯邦法院出庭受審。此舉震撼國際社會，也引發外界關注，美國為何選擇在此時對委內瑞拉採取如此強硬行動。

美方為何動武？反毒與國安成核心論述

綜合白宮聲明、美國司法部說法，以及Fox News、BBC等外媒報導，美方將此次行動視為多年反毒與國安政策的延伸，背後主因包括毒品走私問題、恐怖組織定性，以及長期存在的地緣政治與能源因素。川普政府指出，馬杜洛政權被美國視為跨國犯罪與安全威脅的重要節點，相關行動屬於「關鍵收網」。

美國司法部長期指控，馬杜洛政府高層與被稱為「太陽集團」的犯罪網絡，以及跨國幫派「阿拉瓜火車幫」關係密切，涉嫌協助大量毒品經由委內瑞拉轉運至美國。美方認為，這類行為已構成對美國社會與國家安全的實質威脅，因此以「毒品恐怖主義」為由，對馬杜洛提出多項指控，並提高懸賞金額。馬杜洛則否認相關指控，反控美國藉毒品戰爭之名，實際意圖推翻其政權。

圖／馬杜洛被押送至美國紐約，預計美東時間5日中午（台灣時間6日）出庭受審。（翻攝 Facebook／The White House）

恐怖組織定性與地緣政治背景

此外，川普政府於2025年12月將馬杜洛政權及其相關勢力列為「外國恐怖組織」，成為美方後續採取軍事行動的重要法律基礎。白宮主張，美國正面對非傳統安全威脅，相關行動屬於反恐與反毒的一環；但部分國際法專家對此定性提出質疑，認為是否符合國際法仍存爭議。

能源與地緣政治同樣被視為衝突的長期背景。委內瑞拉擁有全球最大的已探明原油儲量，石油收益長期支撐政府財政。馬杜洛多次指控美國試圖透過軍事與制裁手段，重新掌控其能源資源；美國官員則否認行動與奪取石油有關，並指出委內瑞拉近年原油產量已大幅下滑，對全球供應影響有限。

軍事行動結果與委內瑞拉回應

在軍事行動方面，美軍表示行動迅速完成，未有美軍人員喪生，馬杜洛夫婦已被送往紐約布魯克林的都會拘留中心，並將於曼哈頓聯邦法院出庭。委內瑞拉政府隨後宣布進入全國緊急狀態，譴責美軍行動；不過，由最高法院指派的代理總統羅德里格斯近期釋出務實訊號，呼籲與美方重回對話軌道，避免局勢進一步升高。

馬杜洛自2013年執政以來，委內瑞拉政局長期動盪，選舉正當性與民主問題屢遭質疑。此次美軍行動不僅改變委內瑞拉政治走向，也為拉丁美洲局勢投下震撼彈，後續發展仍備受國際關注。

