美軍突襲委內瑞拉逮捕馬杜洛 聯合國安理會將召開緊急會議

美國於3日突然對委內瑞拉發動軍事行動，在首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。針對此重大國際事件，聯合國安全理事會宣布將於下週一召開緊急會議進行討論，以回應這起引發國際關注的突發軍事行動。

美軍3日突然對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕總統馬杜洛。（圖／路透）

索馬利亞常駐聯合國代表艾哈邁德（Khadija Ahmed）向新華社表示：「安理會主席國計劃於週一上午十時舉行緊急會議。」索馬利亞目前擔任一月份聯合國安全理事會輪值主席國，負責協調此次緊急會議的召開事宜。

據《中國環球電視網》報導，這場緊急會議將聚焦於美國對委內瑞拉主權領土發動的軍事行動。根據現有資訊，美國軍方在當地時間3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，並成功抓獲總統馬杜洛夫婦。此舉在國際社會引起廣泛關注，各國正密切關注事態發展。

美軍行動的具體細節尚未完全公開，但此次行動明顯是在未經委內瑞拉政府同意的情況下執行的。聯合國安理會作為維護國際和平與安全的主要機構，將在週一的緊急會議上討論此事件對區域穩定及國際法的影響。

報導還稱，此次美軍對委內瑞拉的軍事行動是近年來美國對拉丁美洲國家採取的最直接軍事干預行動之一，勢必將對美國與拉丁美洲國家的關係產生深遠影響。國際社會正密切關注聯合國安理會將如何回應這一事件，以及可能採取的後續行動。

