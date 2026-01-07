美軍突襲委內瑞拉！中國想「對台複製」 專家評：差得遠了

記者鄧崴／綜合報導

美軍最近突襲委內瑞拉，成功抓捕總統馬杜洛夫婦並移送出境，中國記者今（7）日在國台辦記者上提問，稱有輿論討論中國是否可能對台採取類似行動。對此中國國台辦強硬表態，警告台獨勢力勿觸紅線。不過，美國國防學者指出，這次行動展現的是美軍歷經數十年整合的高度協同作戰能力，無論情報、打擊或跨軍種調度，中國都難以對台複製。

美軍近期成功抓捕總統馬杜洛夫婦並移送出境。（圖／翻攝自白宮X）

成功抓捕前總統馬杜洛夫婦，而每當這種大國制裁小國的案件發生，中國會不會也對台做一樣的事情，問題就會浮現。

廣告 廣告

國台辦發言人：「如果台獨分裂勢力，膽敢鋌而走險觸碰紅線，我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。」

國台辦所說的迎頭痛擊，雖然不讓人意外，但卻也讓人搞不明白。

華府資深國防學者Mark Cancian：「CSIS針對中國入侵台灣，進行了24次兵棋推演，好消息是中國軍隊無法征服台灣，台灣仍能作為一個自主的民主政體存續下來。」

研究台海局勢有年的，美國國防專家Mark Cancian最近指出，美軍在委內瑞拉之所以能有這種協同作戰能力，是經歷數十年努力，失敗至少2次，才整合而成，首先是1980年美軍在伊朗的營救行動。

電影《沙漠一號》：「我一轉過身，就看到一輛公車，正朝我們開過來，我以為我們死定了，但我們是變成了人質，從來沒有進行過一次完整的實兵彩排。」

這起行動後續翻拍成電影《沙漠一號》，寫明美軍營救伊朗人質，亂成一團的過程。

電影《關鍵指令》：「長官我們來這裡是為了完成任務，理由不重要，對我來說理由很重要，外頭正在死人，我想知道原因。」

另一起則是2003年伊拉克戰爭期間，由於當時「狙殺鏈」架構不完善，情報端跟執行端搭不在一起，專家認為，就是這些前車之鑑，才能讓美國這回能夠順利逮人。

委國防空實力除了有53套中長程防空系統，還有數十套短程飛彈系統，中國想複製或許沒有足夠樣本，能夠如法炮製。

更多三立新聞網報導

馬斯克嗆聲嘸咧驚！輝達發表Alpamayo平台 黃仁勳：我們更可靠

叛國賣情報 害死10名CIA特務！美國「最惡間諜」驚傳去世

加州推富豪稅 黃仁勳：我完全沒意見

李在明訪中 敦促習近平助阻北韓發展核武

