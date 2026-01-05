美軍突襲委內瑞拉 中國製雷達實戰即癱瘓！律師：徹底打臉疑美論舔中政客

委內瑞拉軍方斥資鉅額打造號稱的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。 圖：翻攝自X平台 @BaateinStockKi

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）政府3日凌晨對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，並押送至美國，震撼全球。對此，律師黃帝穎指出，美國用行動粉碎中國掛保證的無用話術，操作疑美論的舔共內鬼被徹底打臉。

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，並捕獲馬杜洛，震驚國際。相關報導指出，委內瑞拉多年來斥資打造號稱「南美最強」中國製軍武防禦體系，部署的中國製JY-27「反隱身」警戒雷達及俄製S-300防空系統，卻並未起作用，形同虛設，被美軍行動狠打臉。

廣告 廣告

黃帝穎4日發文提及，美軍空襲中國盟友委內瑞拉並逮捕總統，中國外交部崩潰怒嗆美國。據報導，委內瑞拉被視為中國軍事裝備在拉丁美洲的展示櫥窗，但實戰結果顯示，這些被宣傳為「能夠抗衡西方」的先進系統，在美軍體系化打擊面前顯得脆弱。

「反隱身」神話破滅，雷達系統率先失明！黃帝穎直言，委內瑞拉防空網核心，是由中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列，實戰結果是中國最強雷達首戰即失明，中國製雷達、坦克完敗，完全無力招架。美國用實力粉碎中國掛保證的軍事設備、政治盟友，也徹底打臉在台灣操作「疑美論」的舔中政客。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

名嘴吹噓中國和委內瑞拉慘遭打臉! 林智群整理｢11傻大型翻車現場｣

盧比奧：美國不能容許中俄伊朗在委內瑞拉搞情報、投資石油業