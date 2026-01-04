美軍突襲委內瑞拉、北京神盾完全失效！ 許美華：請舔共仔不要再吹噓中國科技多厲害

美軍3日突襲逮捕馬杜洛夫婦，許美華直言，不要再低估美軍實力，任何和半導體、軍武相關的事情，和美國站在一起就對了。路透社



美國昨日（1/3）對委內瑞拉展開軍事行動，同步突襲委內瑞拉多處軍事設施，行動開始後不到2小時就完成主要任務，美國總統川普（Donald Trump ）隨後證實，已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。反紫光奇遊團成員許美華對此表示，只要是跟半導體高科技、軍事武器有關的任何事情，「不要想太多，跟美國站在一起就對了。」

許美華今日（1/4）凌晨在臉書發文表示，國民黨前新北市長周錫瑋前幾天還在中天網路節目表示，美國不敢打委內瑞拉，還嗆「中俄正想要試驗他們的武器呢！你們不是說我們武器不行嗎？就試給你看！93閱兵那些新武器，你以為中國只有給雷達嗎？我偵測到你F35我看你美國飛不飛嘛！你以為俄羅斯只有導彈嗎？我看看你B52會不會被打下來啊？我看你軍艦會不會被打沉啊？我看你美軍弟兄會不會傷亡嘛！」結果周錫瑋看美國的笑話沒幾天，美軍就突襲轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），行動不到兩小時，就抓到了委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。

許美華指出，這次執行主要任務的美軍，是綽號「黑夜潛行者」（Night Stalkers）的美國陸軍第160特種作戰航空團，不僅不到兩小時就達成任務、載著目標馬杜羅夫婦返航，且過程中「北京神盾」完全失效，委內瑞拉斥巨資引進的中國軍事系統，號稱「南美最強防空」，在美軍行動中全面崩潰，「中國賣給委內瑞拉的防空系統，根本廢物」。

許美華直言，「很多台灣舔共仔，不知道哪來的資訊，總是喜歡吹噓中國科技多厲害、軍備多強大，把美軍講得像紙糊的三腳貓，完全不符合經驗法則的正常認知。」不過是驢是馬，牽出來遛一遛就知道了，「今天的美軍行動，又毫不客氣地打了周錫瑋們一個大大的耳光。」

許美華接著表示，接下來他要說的話，無關意識形態，「任何事，只要是跟半導體高科技、軍事武器有關，不要想太多，跟美國站在一起就對了。」尤其是21世紀，美國對中國發動晶片、貿易大戰的今天，台灣要是蠢到去跟中國綁在一起，跟美帝對幹，「那真的就是人蠢沒藥醫，3好加1好，夕鶴！」

