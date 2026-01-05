美軍突襲委內瑞拉：日本政府夾在「法治與盟友」間的兩難

2026年剛過不過三天，國際局勢就發生顯著的變化。美國總統川普啟動「絕對決心行動」，美軍三角洲部隊僅花數小時速通南美洲國家委內瑞拉的軍事基地、生擒正在就寢的馬杜洛夫妻後，直接轉往硫磺島艦上、再透過運輸機直送美國紐約南部聯邦地區法院受審，消息震撼全世界。

許多媒體記者反應不及，等收到消息時，已經是只能前往紐約等待最新消息。更多委國民眾更是一覺醒來，才發覺總統已經要換人。對於其他國家來說，這樣的轉變迅雷不及掩耳，中國的拉美特使邱小琪前腳才剛與馬杜洛見面，馬杜洛就被活逮。日本首相高市早苗，也有類似的處境。

高市早苗在事發前一天的1月2日，才先透過20分鐘電話會談，跟川普祝賀美國迎來建國250週年，並承諾美日兩國關係將持續緊密聯繫。不過電話通完的隔天，川普就指揮突襲行動，高市則是到了日本時間4日下午快4點，才發布推文稱會優先保護委國當地的僑民，並強調委國希望能儘快回復到民主主義上。

爾後，高市在5日的新年開工記者會上，再度強調此發言外，並稱「我國向來尊重民主自由、法治等基本價值及原則」，將來會持續跟G7及相關國家保持緊密聯繫。內容上跟前一天幾乎並無二致，然而背後也無形間透露出日本政府陷入應對兩難，美國的作法是否存在國際法爭議？及日本該持續採取何種姿態。

真實的以「力量改變現狀」？

首先最讓日本及東亞局勢不安的，則是美日領袖過去會面時必定會提及的「不支持以力量改變現狀」。過往訴諸法治一直是美日兩國對於東亞現狀的共識，因此在俄烏戰爭以及台海問題等，都強調要透過對話解決問題。因此日本政府如果採取容忍態度，有可能未來會被質疑在此議題立場上的一貫性。

自民黨安全保障調查會長、也是前防衛大臣的小野寺五典就在X上投稿稱，美軍突襲委國就是「力量改變現狀」的實證。小野寺並認為中國如果對台灣實施相同行為變更現狀，就算到時美國如何大力反對，也很難獲得國際上的統一支持，認為這樣的突襲只會讓東亞的狀況更加不安定。

日本的前首相、現任國民民主黨代表的野田佳彥也對此批評美國稱「無論怎麼說都做得太過了」，並認為美國的作法，在聯合國憲章跟國際法來說是否有正當性，都有待商榷。另外的國民民主黨黨魁玉木雄一郎，則認為未來的新型「現狀」改變的時代已然來到，世界局勢只會更加嚴峻。

然而退一步說，委國事實並未損失任何一分土地、經濟上也完全沒有損失，因此對於是否「改變現狀」說法，日本各界也各有解釋。加上川普政府也認為委國政權由副總統羅德里格斯暫時代理毫無問題，所以到底政權算不算「被推翻」，也出現不同詮釋。羅德里格斯也選擇會與美國合作，因此表面上看來，政權仍可以維持穩定。

是否將打開「潘多拉的盒子」？

川普政府上任後，行動變得神出鬼沒、難以預測，這次活捉馬杜洛事件，內部對於何種因應也經過多項評估。就有外務省幹部對《朝日新聞》記者稱「確實美國方面對此行動的法律上說明仍不足夠」，當初日方一度要就川普政府在軍事行動的法律層面上做出闡述，但最後仍修改說法，以民主自由、法律支配做結論。

《朝日新聞》、《讀賣新聞》以及《日本經濟新聞》等也以社論稱，無論馬杜洛在國內的選舉疑雲、鎮壓反對派、與毒梟勾結等問題眾多，但也不是美國實施武力正當化的理由，只會讓俄羅斯侵略烏克蘭、中國威逼台灣等理由更為充分。美國有需要更進一步說明在法律上的正當性。

只不過，高市已經與川普約定，預計在4月份左右前往華府會談，加上美日關係正在新的高點上，如果貿然做出任何評論，無論是正面或是負面，恐怕都會讓美日關係出現變局。因此當下高市政權對此仍是三緘其口，不支持也不反對，但也可以想見首相官邸與外務省幹部們，未來對於應對會更煞費苦心。

然而，川普除了委內瑞拉之外，也相繼對格陵蘭島、哥倫比亞與古巴等做出相同的警告。川普也再三強調自己是屬於「玩真的」個性，未來世界是否將回到過去的叢林法則，2026年此刻的發展值得繼續觀察。(編輯：楊翎)

作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。