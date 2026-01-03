美軍突襲委內瑞拉 許美華：別低估美軍實力

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已被美軍逮捕後押送出境。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日對委內瑞拉展開軍事行動。美軍當天同步突襲委內瑞拉多處軍事設施，行動時間不到兩小時即完成主要任務。美國總統川普隨後證實，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦已遭美方逮捕。

根據美方說法，此次行動由美軍主導，目標鎖定委內瑞拉關鍵軍事與安全設施，並在首都卡拉卡斯展開精準突入。整體行動迅速且高度保密，委內瑞拉方面未能有效反制，相關防空與軍事系統未發揮實質作用。

經常在網路上針砭時政的科技專家許美華分析指出，這起行動與部分台灣政壇及輿論場長期低估美軍、過度吹捧中俄軍事實力的說法形成強烈對比。她指出，現代戰爭的關鍵並非單一武器展示，而在於情報滲透、指揮體系整合，以及特種作戰部隊的實戰經驗。

許美華也提到，國民黨前新北市長周錫瑋日前才在政論節目質疑美國不敢對委內瑞拉動手，甚至以此嘲諷美軍實力，如今實際發展已給出明確答案。她強調，在美中對抗、科技戰與軍事競逐同步升高的情況下，台灣社會若仍停留在對中國軍事科技的想像式神話，卻忽視國際現實，恐將對安全判斷造成嚴重誤判。

