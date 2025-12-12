美軍突襲扣押委內瑞拉油輪 委國總統馬杜洛譴責：海盜行為

美國指控馬杜洛領導的「太陽卡特爾」是國際毒品恐怖組織，並釋出5,000萬美元懸賞以求其繳械歸案。（翻攝自馬杜洛臉書）

美國近日在加勒比海展開驚險行動，特種部隊從直升機繩索垂降登上涉嫌走私委內瑞拉石油的油輪，成功控制該船。此舉是川普政府持續向委內瑞拉總統馬杜洛政權施壓的最新行動，意在切斷其透過黑市石油資金支持的非法活動。對此，馬杜洛、委內瑞拉外交部皆不滿譴責，表示這是「海盜行為」。

為何美國要扣押這艘油輪？

根據《法國國際廣播電台》報導，美國國土安全部長諾姆在國會聽證中表示，這次行動針對的是一個「系統性以毒品淹沒美國市場」的犯罪政權，即馬杜洛領導的政府。他指出，該油輪屬於一個非法石油運輸網絡，用來運送被制裁的石油出口，而石油銷售所得被用於支持販毒與恐怖活動。

白宮重申扣押決心 將油輪及石油帶回美國港口

白宮發言人卡羅琳·利維特（Karoline Leavitt）向媒體表示：「這艘油輪將被帶往美國港口，美國確實打算扣押這批石油。」她強調，「我們不會坐視這些被制裁的船隻載運黑市石油，因為這些黑市資金，將滋養世界各地惡棍和非法政權的毒品恐怖活動。」

馬杜洛政權強烈反彈 指控美國為「海盜」

委內瑞拉外交部強烈譴責美國此舉為「公然盜竊」及「海上海盜行為」。總統馬杜洛也於公開場合表示，委內瑞拉將採取一切措施保障其石油自由貿易，並譴責美國的侵略行為。他指責美國試圖掠奪委內瑞拉資源，並稱此行動將進入加勒比海海盜的新時代。

國會疑慮增高 入侵風險浮現？

美國參議院司法委員會最高民主黨成員杜賓（Dick Durbin）對此次扣押行動是否合法提出質疑，表示任何戰爭行動均須經過國會授權，暗示川普政府可能正在準備對委內瑞拉發動入侵。他說：「如果美國人民支持這樣的戰爭，我會感到驚訝。」

馬杜洛政權被美方定義為「毒梟恐怖組織」

美國指控馬杜洛領導的「太陽卡特爾」是國際毒品恐怖組織，並釋出5,000萬美元懸賞以求其繳械歸案。同時，財政部新制裁馬杜洛親屬及相關石油運輸公司，持續切斷其石油出口管道。

川普政府多次暗示，不排除對委內瑞拉採取地面軍事行動，以推翻被視為非法的馬杜洛政府。

