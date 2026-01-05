美軍突襲抓住委內瑞拉總統！美反戰示威、慶祝活動兩樣情
美國於1月3日對委內瑞拉發動軍事襲擊並強行控制總統馬杜羅，震驚國際社會。根據委內瑞拉官員表示，這次襲擊已造成80人死亡，預計傷亡人數將持續上升。
事件發生後，全球各地於1月4日爆發大規模示威活動。在烏拉圭首都蒙得維的亞，數千人以「委內瑞拉不孤單」為口號聚集在自由廣場。墨西哥城有數百人在委內瑞拉駐墨大使館前集會，參與民眾認為襲擊事件是拉丁美洲的歷史倒退。波多黎各聖胡安有數千人在聯邦法院前和平示威，要求尊重委內瑞拉主權。
西班牙馬德里的美國大使館前舉行規模最大的集會，社會團體稱美國的行動完全非法。比利時布魯塞爾、意大利羅馬、法國巴黎等地也組織了聲援活動。阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾等國同樣出現相關示威。
委內瑞拉國防部4日發佈政府公報，宣布該國已啟動全面戰備狀態。國防部長洛佩斯表示，委軍方將動用一切可用力量，維護軍事防禦與國內秩序，對抗帝國主義侵略。
哥倫比亞、巴西、智利、墨西哥、烏拉圭和西班牙六國政府發表聯合聲明，指出對委實施單邊軍事行動為地區和平與安全開創了極其危險的先例，呼籲通過對話和談判和平解決危機。
美國總統川普4日表示，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家。他宣稱將全面接管委國石油產業，並計劃讓美國最大石油公司投入數十億美元重建能源基礎設施。
委內瑞拉擁有全球17%的石油儲量，超過3000億桶，為全球最大已證實石油蘊藏國。目前該國石油產量約為每日100萬桶，遠低於十年前每日300萬桶的水準。
市場分析師對委內瑞拉未來產能看法分歧。加拿大皇家銀行資本市場認為，若政權穩定過渡，未來12個月內可釋出每日數十萬桶產能。高盛集團分析師指出，若產量在年底前每日減少40萬桶，布蘭特原油價格可能比預測高出2美元；反之若增加相同數額，油價則可能低於預期2美元。
被美方強行控制的馬杜羅預計將於當地時間5日中午在紐約首次出庭，面對長達15年的毒品販運刑事案件指控。其子尼古拉斯發表音頻講話，呼籲委內瑞拉人民團結一致，捍衛國家主權。
