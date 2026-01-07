美軍突襲抓捕馬杜洛 美學者分析：中國無法對台複製

美軍將委內瑞拉前總統馬杜洛押往紐約。(路透社)

美國總統川普日前對委內瑞拉發動突襲，並抓捕總統馬杜洛，整起行動約140分鐘。華府資深國防學者坎西恩（Caracas）直指，美軍在此次行動中展現「全球罕見的協同作戰能力」，且是歷經數十年努力、失敗至少2次才整合情報與打擊單位，中國無法對台複製。

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），並將其總統馬杜洛夫婦押往紐約，行動震驚全球。華府資深國防學者坎西恩（Caracas）指出，此次行動天衣無縫，只有美國才能辦到，而在其他情況下，以色列或許也能達成，但「中國不可能在台灣身上複製這項行動」。

坎西恩（Caracas）說明，美軍約派約150架不同軍種的飛機參與其中，包含海軍、空軍與特種部隊，且皆按預定時間表協同作戰，使效果倍增。而美國負責執行任務的直升機在黑夜中啟航，以距離海面僅約33公尺的高度貼海飛行，美軍戰鬥機提供後續空中掩護，美國衛星則干擾委內瑞拉的雷達系統，是全球非常罕見的協同作戰能力，美國歷經數十年努力後得以實現。

坎西恩（Caracas）表示，美軍過去曾有2次類似嘗試，但都以失敗告終，而這一次，美軍成功整合所有要素，不只靠飛機，更使用飛彈攻擊，用以摧毀委內瑞拉的防禦系統。委內瑞拉防空系統擁有約100枚中遠程防空飛彈、上百枚短程飛彈，以及超過400門防高射砲，防空體系極為堅實，「而美國不只需因應這些防空系統，還選擇在防禦最密集的首都周邊展開行動，並成功突破防線」。





