美軍突襲拘捕馬杜洛 委內瑞拉、古巴至少55軍人殉職

委內瑞拉與古巴官方公布數據顯示，美國日前對委內瑞拉展開軍事行動、並拘捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）期間，至少造成55名委內瑞拉與古巴軍警人員死亡。委內瑞拉國防部長指出，其中多名古巴死者被認為是馬杜洛的貼身維安人員。

綜合外媒報導，委內瑞拉軍方首度證實傷亡情況，表示在3日美軍發動攻擊時，共有23名現役軍人喪生，該行動最終導致馬杜洛下台。至於平民死傷人數，加拉加斯當局目前尚未公布官方統計。

古巴方面則表示，已有32名派駐委內瑞拉、隸屬武裝部隊與內政部的安全人員在行動中身亡，死者年齡介於26歲至67歲之間，當中包括2名上校與1名中校。

委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino Lopez）指出，許多殉職的古巴人員屬於馬杜洛的安全警衛團隊，該單位在此次攻擊中幾乎全數遭殲。

美軍行動先以空襲軍事目標展開，隨後由特種部隊搭乘直升機突入一處設施，將馬杜洛與其妻子帶走。兩人其後被押送至紐約，並於5日出庭，對毒品販運及其他指控一概否認。

馬杜洛被逮捕後，副總統、臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任臨時總統。美國總統川普（Donald Trump）表示，若羅德里格斯同意美方條件，包括開放美國企業進入委內瑞拉龐大的石油資源市場，雙方願意合作。

分析指出，羅德里格斯正面臨高度敏感的政治平衡，一方面須回應美方要求，另一方面也必須穩住仍效忠馬杜洛的強硬派勢力。這些勢力目前仍掌控安全部隊與多支準軍事組織，並在馬杜洛遭拘捕後持續於街頭巡邏。

另一方面，當地新聞工會指出，在國會舉行的總統就職儀式期間，共有14名記者與媒體工作者遭到拘留，其中多數為外國媒體；另有2名外媒記者在靠近哥倫比亞邊境時被帶走，相關人員其後均已獲釋。

