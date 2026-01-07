美軍突襲藏身處措手不及 馬杜洛夫婦過程中受傷

美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震驚全球，據一位美國官員和一位知情人士透露，美軍特種部隊突襲委內瑞拉總統馬杜洛和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）的藏身之處，在過程中兩人均受了傷。

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦據稱在突襲當天受了傷。（圖／路透）

本月3日，美軍特種部隊突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，直搗馬杜洛夫婦的藏身處，逮捕了兩人。

消息人士稱，馬杜洛和佛羅雷斯顯然是撞到了安全室的牆壁或門，身上有擦傷並流血。消息人士還表示，他們的傷勢其實是在美軍三角洲部隊接觸到他們之前發生的。

據參謀長聯席會議主席凱恩稱，美軍於美國東部時間3日凌晨 1 點左右抵達卡拉卡斯的一處院落，並強行闖入，令這對夫婦措手不及。

美軍曾試圖用所謂的閃光彈炸開馬杜洛藏身處的大門。閃光彈是一種非致命的爆炸裝置，會產生強烈的光和聲音，目的是使人失去方向感。據美國官員和知情人士稱，這些傷勢似乎是在那一刻或之前發生的。

當佛羅雷斯被捕後首次公開露面時，外界發現她臉上帶著瘀傷。

5日，她和馬杜洛在紐約聯邦法院出庭，面臨毒品共謀指控，兩人都拒絕認罪。佛羅雷斯的律師告訴法官，她可能肋骨骨折，需要進一步的醫療檢查。馬杜洛的律師則表示，他本身健康狀況不佳，也需要治療。

