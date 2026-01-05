美軍突襲逮捕馬杜羅 委國台商：當地大致平靜

委內瑞拉台灣青商會會長游先生說道，「今天過來這邊加油，情況就比較輕鬆一點，車子沒有那麼多。」

旅居委內瑞拉28年的台商游先生，記錄下距離首都卡拉卡斯約5小時車程的加油站外，民眾依序排隊、照常生活的現況，游先生說雖然街頭上警力略為增加，但未見大型的示威遊行，對於政治局勢動盪，委國人民維持觀望中。

游先生指出，「因為今天是禮拜日，而且他們還在新年的假期當中，所以其實街上的人沒有很多 ，我覺得委內瑞拉人現在的心情應該是在等待吧，因為今天其實政府也沒有發布新的消息出，但是大家其實都還蠻平靜的，甚至還有僑胞今天早上還出去晨跑，繞了首都一些比較商業的區域，然後他們都說一切都正常。」

住在委內瑞拉首都的台商會長祁郁文則回憶，美軍發動突襲當晚，他在家中就聽到巨大爆炸聲響，當下馬上就猜到是美國「動手了」。

委內瑞拉台灣商會會長祁郁文表示，「斷斷續續就聽到轟轟，因為我們在首都，我家的位置可以看到半個卡拉卡斯，另外被炸的那邊我們這邊看不到，擋住了，本來我想出去拍，後來想說那麼危險，一直聽到4點多，你知道嗎，那個飛機就一直聽到飛來飛去的聲音，在現在還在這裡的台胞已經不太離開了啦，因為想離開的早就已經都走了。」

其實我國與委內瑞拉在1974年斷交後，一度在首都設立具有大使館功能的代表機構，但在2007年被迫關閉後，相關事務改由駐哥倫比亞辦事處兼轄。

已經在委內瑞拉35年的祁郁文指出，目前當地約200名的台僑不是有一定工作基礎、就是有家庭羈絆，都已落地生根，因此大家都是靜觀其變，沒有聽說有人規劃離開。