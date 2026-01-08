美軍突襲逮馬杜洛 委內瑞拉內政部長：釀100死

（中央社卡拉卡斯7日綜合外電報導）委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）今天表示，美國本月3日突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動造成100人死亡。

路透社報導，委內瑞拉先前未公布死亡人數，但軍方曾公開23名陣亡人員名單。委內瑞拉官員曾說，馬杜洛維安團隊大批成員遭到「冷血」殺害。古巴則表示，32名古巴駐委內瑞拉軍事與情報人員喪生。

馬杜洛和妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）雙雙被美方押走。卡貝友表示，佛羅雷斯在美軍突襲期間頭部受傷，馬杜洛則是腿部受傷。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）昨天宣布，全國將為在這場突襲行動中殉職的軍人哀悼一週。

法新社報導，委內瑞拉政府今天表示，美軍對委內瑞拉空襲造成多棟民用建築受損，包括科學實驗室和藥品倉庫。

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）曾提及平民死傷，但未提供詳細情況。

科學技術部長希梅內斯（Gabriela Jimenez）今天在社群媒體Telegram發布的畫面可見一棟被摧毀的建築物，她說這是位於首都卡拉卡斯（Caracas）郊區的委內瑞拉科學研究所（IVIC）數學中心所在。

希梅內斯發文說「兩枚飛彈直接擊中此區」，並附上斷垣殘壁及據稱是美國AGM-154滑翔炸彈碎片的影像。

她還說：「這是一場徹底的攻擊：這些地區存放對我們電腦網路至關重要的伺服器和設備，全部被摧毀。」

希梅內斯還說，委內瑞拉科學研究所（IVIC）4棟用於物理、化學、生態及核能科技研究的建築也受損，痛批這是「前所未見的帝國主義侵略行徑」。

拉圭拉州（La Guaira）州長德藍（Alejandro Teran）則在社群媒體影片中表示，拉圭拉州一處藥品倉庫也遭炸毀，但未提供證據證明被毀物品確實是醫療用品。（編譯：盧映孜）1150108