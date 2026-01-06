美軍突襲馬杜洛誰先知情？盧比歐感謝這兩間媒體保密
美國總統川普重返白宮後和媒體關係緊張，國防部更是祭出嚴格的採訪規定惹怒許多媒體記者。不過川普政府官員近日罕見公開感謝媒體，原來是美軍突襲委內瑞拉總統馬杜洛前，有兩間媒體事先知情，但因考量美軍人身安全而決定保密。
美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）週日（1/4）接受ABC新聞訪問時表示，美軍展開行動前未事先告知國會情非得已，而且全是為了執行人員的安全考量。他說：「消息會外洩，就是這麼簡單。」
盧比歐接著說：「老實說，一些媒體已經收到外洩消息，但為了同樣的原因（美軍安全）而選擇不報導。我們很感謝他們，否則就會導致人命損失，美國人的人命。」
盧比歐並未透露那些媒體事先知情。網媒Semafor則是引述知情人士指出，《紐約時報》和《華盛頓郵報》在美軍上週五（1/2）夜間展開行動前便已得知相關消息，但為了避免危害美軍部隊人員，而決定暫不報導。
《紐時》、《華郵》、白宮和五角大廈均未回應置評要求。
曾在《華郵》長期擔任國安記者、現於馬里蘭州大學任教的普里斯特（Dana Priest）向美聯社表示，不事先報導美軍任務可說是媒體的慣例。她表示，即使美軍任務結束，《華郵》也會先向政府官員確認，揭露那些訊息不會危及人員才予以報導。
普里斯特表示，採訪國安和軍事新聞的記者均有豐富經驗，能夠判斷哪些屬於敏感機密訊息。她還說，是否公開報導的決定通常是在新聞媒體高層和政府官員溝通後達成，而在保障新聞言論自由的美國，做出這項決定的一定會是新聞媒體，而非政府官員。
1961年，美國中情局計畫暗助古巴流亡人士推翻卡斯楚（Fidel Castro）政權，當時的美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）說服《紐時》編輯不要事先洩露這起「豬玀灣計畫」。但沒想到這場行動之後卻失敗告終。
時任《紐時》編輯凱勒（Bill Keller）事後透露，甘迺迪非常後悔阻止《紐時》報導，認為如果消息先曝光，就不會有如此大失顏面的結局。
普里斯特補充說，媒體這次選擇不事先曝光委內瑞拉行動，絕不會是為了川普政府的顏面。她說：「記者不會被川普政府荒謬的新聞審查嚇跑，反而會更加努力挖掘真相。記者的任務不是妝點川普政府，而是為大眾提供訊息。」
美軍突襲前中國知情？華郵：邱小琪特使團急發電報
川普生擒馬杜洛恐成北京對台範本？ 彭博：中國面臨風險遠超美國
雙腳上鍊、身穿囚衣 馬杜洛首次出庭高喊：我還是我國總統
