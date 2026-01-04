美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了

國際中心／林奇樺報導

美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。

美軍於1月3日對委內瑞拉發動突擊行動，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上、戴著眼罩與手銬被押送前往紐約的畫面。根據《CNN》報導，紐約市警察局證實，馬杜洛先搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位車隊戒護下，已抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

此事件也引發各界討論。曾多次發表統戰評論的中國社會學者李毅，4日在其YouTube頻道談及美軍突擊委內瑞拉並逮捕馬杜洛夫妻一事時表示，委內瑞拉首都距離美國首都華盛頓約3300公里，美方仍能將馬杜洛夫妻「活捉」帶走。他在影片中情緒激動，直言「我都覺得我都不是人了」，過程中一度哽咽，並出現自搧巴掌的舉動。

李毅過去被外界稱為「中共國師」，曾多次發表涉及武力統一的相關言論，2019年來台期間遭我國政府驅逐出境。此次他透過個人頻道評論委內瑞拉事件，也在threads上引發網友議論，有人語帶嘲諷表示「藍白的名嘴看到沒，人家共產黨比你們有骨氣多了」、「這個中國人還知道丟臉，比藍白好多了」、「欣賞他勇於認錯」，還有人稱「看在他搧自己的那個巴掌有點力道，我就不要再罵他了」。

