美軍精準空襲敘利亞西北部 擊斃涉殺3美國人的蓋達組織高層

美國中央司令部（CENTCOM）18日發布聲明證實，美軍日前在敘利亞西北部成功擊斃極端組織高階成員比拉爾．哈桑．賈辛（Bilal Hasan al-Jasim）。 圖/取自美國中央司令部（CENTCOM）

[Newtalk新聞] 美國中央司令部（CENTCOM）18日發布聲明證實，美軍日前在敘利亞西北部成功執行一項精準空襲行動，擊斃極端組織高階成員比拉爾．哈桑．賈辛（Bilal Hasan al-Jasim），美方指出，賈辛與2025年12月造成3名美國人員喪生的致命襲擊事件「有直接關聯」，是幕後重要策畫者之一。

中央司令部說明，賈辛隸屬蓋達組織（Al-Qaeda），長期負責策畫並協調針對美軍及其盟友的攻擊行動，根據美方情資顯示，2025年12月13日，一名已激進化的前敘利亞安全部隊成員，於古城巴邁拉（Palmyra）附近發動伏擊與槍擊，造成2名美軍士兵及1名美籍平民翻譯喪生，後續比對與追蹤，確認該名槍手與賈辛之間存在密切聯繫。

廣告 廣告

美國中央司令部（CENTCOM）進一步指出，賈辛同時與伊斯蘭國（ISIS）成員有所連結，屬於跨組織協作的重要節點人物，其行動對美軍與區域安全構成高度威脅，美國中央司令部司令布拉德．庫珀（Adm. Brad Cooper）表示，這次成功擊斃與三名美國人死亡直接相關的恐怖分子，展現美軍追擊並清除威脅的堅定決心，他強調「對於那些實施、策劃或煽動襲擊美國公民及我方作戰人員的人來說，世上沒有避風港。我們一定會找到你們。」

美國中央司令部（CENTCOM）表示，為回應去年12月13日的致命襲擊，美軍此前已在敘利亞發動代號為鷹眼打擊行動（Operation Hawkeye Strike）的大規模軍事行動，聯同夥伴部隊動用超過200枚精準導引彈藥，打擊100多個ISIS相關的指揮節點、武器儲存設施與基礎設施目標。

此外，美軍表示，過去一年間，與合作夥伴部隊已在敘利亞全境逮捕超過300名ISIS成員，並擊斃20餘人，持續削弱極端組織的行動能力與網絡。美方重申，將持續採取必要行動，確保美軍與盟友人員安全，防止類似攻擊事件再度發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

放眼選後合作 日本國民民主黨與朝野兩大勢力保持距離

林宸佑涉國安法遭羈押禁見 賴品妤同日辦寫真抽獎「時機巧合」掀熱議