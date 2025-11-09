美軍緝毒受質疑！ 馬克宏暗批川普 恐掀「第二次古巴危機」

美國總統川普與法國總統馬克宏。（圖／美聯社）





美軍最新公布，再度在加勒比海擊沉一艘疑似運毒船隻，造成3名男性死亡。自9月以來，美國以打擊運毒為由，連續在加勒比海與東太平洋發動襲擊，開始引發各國質疑聲浪升高。同時，俄羅斯也表示正向委內瑞拉提供軍事援助。隨著美俄力量在加勒比海再度交會，外界憂心加勒比海恐再成為兩強角力前線。

一艘小船高速前進，沒想到下一秒海面上突然閃光，緊接著爆炸火球，整個吞噬船身。美軍6日又一次在加勒比海地區襲擊涉嫌運毒船隻，造成3名男性死亡，這也是美國第14度發動打擊，累計死亡人數超過60人。

同一天兩架美國B-52轟炸機，沿著委內瑞拉外海飛行，這也是近幾週來，美軍第四度在加勒比海展現軍事力量。法國總統馬克宏：「我只是想表達法國堅定支持每個國家的主權，而打擊毒品走私，是全體共同關注共同面對的課題。」

最近馬克宏在墨西哥與總統「薛恩鮑姆」會面時，含蓄地批評美國反毒行動過於強硬，強調緝毒應是合作而非擴張。各國也逐漸提出質疑，要求美國在進行海上打擊毒品行動時，拿出明確證據。

哥倫比亞國防部長桑傑士：「根據我們所掌握的資訊，我們一致認為那些人確實是攜帶毒品的。」

哥倫比亞態度則相對支持美方，表示願意與美軍共同執行緝毒行動，但隨著美國與委內瑞拉的對立情勢快速惡化，區域緊張情勢持續升溫。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃：「在當前形勢下，我們正與委內瑞拉保持密切聯繫，俄羅斯展現始終如一的團結立場，並已準備在評估現有與潛在挑戰後，對加拉加斯的請求作出相應回應。」

近期俄羅斯官員更公開證實，克里姆林宮正向委國提供軍事援助，外界擔憂俄方在當地部署的飛彈，會讓加勒比海局勢再度逼近第二次古巴危機的臨界點。

