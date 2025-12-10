美軍縮減東歐兵力 防空任務由北約各國輪換 本月起由荷蘭接手

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭爆發後，美軍主導波蘭東部防空任務，部署愛國者防空飛彈部隊進駐，但隨著美軍縮減駐紮歐洲規模，美軍也將該區域防空任務，於今年1月交給北約，啟動輪駐機制，2月時改由德軍接手。近日荷蘭國防部長布瑞克曼表示，荷蘭本月1日開始肩負起在波蘭東部雅西恩卡(Jasionka)地區的北約防空任務，進駐部隊與「愛國者」、NASAMS等防空系統，有助維繫北約東翼，並確保援烏關鍵的後勤能量安全。

「星條旗報」報導，駐紮雅西恩卡地區的荷蘭部隊約300人，配備愛國者、NASAMS等多種防空系統，自1日起，接替此前負責該處防空任務的德軍「愛國者」部隊；此次部署預計持續至明年6月，確保北約東翼領空安全外，也將提升荷軍應對相關威脅的能力。

布瑞克曼表示：「我們保護通往烏克蘭的補給線，防守北約東翼，並發展我們的能力。這加強了波蘭、烏克蘭、北約和荷蘭的安全」

此外，鑑於當地熱舒夫機場為北約援助烏克蘭的重要後勤樞紐，是俄軍空襲潛在目標，因此，該項由北約盟邦輪調部署的防空任務，也將確保軍援物資免於相關威脅，以維繫援烏能量。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美軍「愛國者」與防空部隊開始進駐波蘭東部，直到今年1月，北約盟軍空軍司令部(AIRCOM)接掌波蘭防空部隊指揮管制權，德國則自2月起接替美軍，擔負熱舒夫機場空防重任，鞏固歐洲防衛能量。

除了防範俄威脅，北約東翼的立陶宛9日宣布進入緊急狀態，將賦予軍警更多權限，因應近期來自白俄羅斯的走私氣球威脅。立國當局指控，白俄縱容走私者利用氣象氣球走私香菸，且多次造成首都維爾紐斯機場暫停運作，嚴重干擾航空交通。

