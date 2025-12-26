美軍聖誕節空襲奈及利亞IS組織 川普證實

美國總統川普（Donald Trump）25日表示，美軍對非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子發動空襲，並指控此組織一直以當地基督徒為目標。他還說，若這些武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多襲擊。

美國總統川普（Donald Trump）25日表示，美軍對非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子發動空襲。（美聯社資料照）

川普25日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「今晚，我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動強力致命打擊，這些人鎖定無辜基督徒，並將他們殘忍殺害，程度之嚴重實為多年、甚至數個世紀來所罕見！」

綜合路透社與法新社報導，川普並矢言，若這些武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多襲擊。

川普說，美國戰爭部已對當地恐怖分子執行多次精準打擊。「我先前就警告過這些恐怖分子，如果他們不停止殺戮基督徒，將會付出慘痛代價。今晚，他們終於要付出代價了。」