美軍聖誕節軍事行動！ 川普證實：下令對奈及利亞ISIS發動打擊

美國總統川普在25日指出，他下令對奈及利亞（Nigeria）西北部的伊斯蘭國（ISIS）發動一場「強大且致命的打擊」，而川普也在自家社群媒體「Truth Social」中發文指出，如果ISIS繼續屠殺基督徒，「死亡人數還會更多」。

而川普在貼文中，更是以「恐怖分子人渣」來形容ISIS，且指控ISIS鎖定並殘忍殺害無辜的基督徒，規模「這幾年，甚至幾個世紀以來都未曾見過」。

川普也表示，自己先前曾警告過這些恐怖分子，如果不停止屠殺基督徒，必將付出慘痛的代價，「今晚，他們實現了」，川普指出美軍執行了多次完美打擊，「展現了只有美國才能做到的能力」。

貼文中最後也說道「願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家聖誕快樂，包括那些死掉的恐怖分子，如果他們繼續屠殺基督徒，死的還會更多。」目前美軍尚未公布此次軍事行動的細節和範圍。

