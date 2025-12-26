美軍聯手奈及利亞政府精確空襲恐怖組織 川普10月底便提出警告
美國總統川普於聖誕節當天宣布，美軍在奈及利亞西北部索科托州對伊斯蘭國（ISIS）恐怖組織據點發動精準空襲，擊斃多名ISIS成員。此行動使用超過十枚戰斧巡航飛彈，從幾內亞灣一艘海軍艦艇發射，針對該州兩個ISIS營地進行打擊。
川普在Truth Social平台發文表示：「今晚，在我以三軍統帥身分的指示下，美國對奈及利亞西北部的ISIS恐怖分子發動強力且致命的打擊，這些恐怖分子一直針對並殘忍殺害主要為無辜的基督徒，其規模是多年來、甚至數個世紀以來前所未見。」
奈及利亞外交部：美國精準空襲恐怖組織
他進一步指出，曾事先警告這些恐怖分子若不停止屠殺基督徒，將付出慘痛代價，並強調在美國領導下，不會允許激進伊斯蘭恐怖主義興起。川普同時祝賀軍隊，並向所有人致以聖誕問候，包括已死亡的恐怖分子，若繼續屠殺基督徒，將有更多人喪生。
美國非洲司令部（AFRICOM）證實，此次空襲在奈及利亞當局協調下進行，初步評估顯示多名ISIS恐怖分子在營地內被擊斃。美國戰爭部發布影片顯示飛彈從軍艦發射。戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）在X平台發文稱：「總統上個月已明確表示，必須停止在奈及利亞及其他地區殺害無辜基督徒的行為。戰爭部隨時準備就緒，因此ISIS今晚在聖誕節發現了這一點。」赫格塞斯感謝奈及利亞政府的支持與合作，並表示將有更多行動跟進。
奈及利亞外交部26日回應表示，美軍精準空襲已擊中西北部恐怖分子目標，該國持續與美國維持結構化的安全合作，以應對恐怖主義與暴力極端主義威脅。奈國外交部強調，奈及利亞當局致力保障所有公民權利，無論信仰或族群。
此次空襲發生在川普從10月底開始多次警告奈及利亞基督教社區面臨嚴重威脅之後。他當時表示奈及利亞政府未能有效阻止針對基督教社區的暴力行為，並下令五角大廈規劃潛在軍事行動。上個月，美國國務院根據《國際宗教自由法》將奈及利亞列為「特別關注國家」，並宣布對涉及大規模殺害基督徒或施暴的奈及利亞人及其家屬實施簽證限制。
奈及利亞長期面臨極端組織威脅
路透社報導，自11月底以來，美國在奈及利亞大部分地區進行情報蒐集飛行。專家指出，奈及利亞安全局勢複雜，武裝團體同時針對穆斯林與基督徒發動攻擊，部分暴力源於農民與牧民之間的資源衝突、社區競爭、分離主義或種族因素，而非純粹宗教動機。奈及利亞人口約2.2億，基督徒與穆斯林比例大致相等，長期面臨博科聖地等極端組織威脅，該組織試圖推行其激進伊斯蘭教法解釋，並曾攻擊被視為不夠虔誠的穆斯林。
美國在非洲的安全部署近年已縮減，軍事夥伴關係多被調整或取消。若需大規模干預奈及利亞，美軍可能需從全球其他地區調派資源。
川普發表此次聲明時，正在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園度過假期，當天無公開行程。12月24日，奈及利亞東北部邁杜古里一座清真寺發生爆炸，至少7名禮拜者死亡，目前無團體宣稱負責。
