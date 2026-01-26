美軍航母抵中東海域 專家警告伊朗無人機群恐發動飽和攻擊
美伊緊張局勢逐漸升溫。外媒報導指出，美軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已抵達中東海域，目前部署在伊朗附近。以色列第13頻道25日晚間報導，該航母戰鬥群現已進駐該區域，同時一艘配備飛彈防禦系統的軍艦正前往以色列。軍事專家警告，美軍艦艇可能面臨伊朗無人機群發動的飽和式攻擊威脅。
無人機公司Draganfly執行長兼共同創辦人卡麥隆·切爾（Cameron Chell）向《福斯新聞》表示，伊朗日益倚賴低成本無人機系統，對美軍高價值海軍資產構成可信威脅。他指出，伊朗的無人機能力價值高達數千萬美元，透過將低成本彈頭與廉價遞送平台結合，已發展出對抗高度精密軍事系統的有效不對稱威脅。
切爾說明，伊朗可在短時間內向海軍艦艇發射大量相對簡陋的無人機，製造飽和攻擊以壓制傳統防禦系統。他強調，若數百架無人機在短時間內發射，幾乎可以確定部分會突破防線，現代防禦系統最初並非為應對這類飽和攻擊而設計。他表示，對於在伊朗附近作業的美軍水面艦艇而言，軍艦是首要目標。
美國資深官員向《福斯新聞》證實，林肯號航母打擊群此前尚未進入美國中央司令部在印度洋的責任區，但目前已接近該區域。該航母戰鬥群配備多艘裝載戰斧巡弋飛彈的阿利·伯克級（Arleigh Burke）驅逐艦，具備強大攻擊能力。艦上第9艦載機聯隊操作F-35C閃電II匿蹤戰機與F/A-18E/F超級大黃蜂戰機。
切爾指出，美軍及盟軍正快速發展防禦能力，但林肯號航母戰鬥群管理多架伊朗無人機編隊飛行的新能力仍存在不確定性。他表示，這些無人機讓伊朗擁有威脅水面艦艇的可信手段，美軍在該區域的資產體積龐大、移動緩慢且在雷達上容易識別，使其成為可鎖定目標。伊朗的優勢在於低成本、大量生產的無人機系統，特別是設計用於飛向目標並引爆的單程攻擊無人機。
美軍增兵行動正值伊朗國內動盪不安之際。人權活動家新聞社（HRANA）表示，截至週日，傷亡人數已達5459人，另有17031起案件正在調查中。報導指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在高級官員評估美國可能發動攻擊的風險增加後，已轉移至德黑蘭的地下碉堡。
美國總統川普21日向記者表示，美方有一支大規模部隊正前往伊朗方向，他寧願不希望發生任何事，但正密切關注伊朗動向。
