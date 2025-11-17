美軍航母部署加勒比海打擊販毒 東太平洋另襲運毒船

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美軍今天宣布，為加強反毒行動，一艘美國航空母艦已部署到加勒比海，此舉勢必激怒委內瑞拉，同時美軍也在東太平洋襲擊另一艘涉嫌運毒的船隻。

法新社報導，美國總統川普已下令在加勒比海增兵，作為反毒品走私行動的一環，但外界普遍猜測華府可能正考慮對委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）進行軍事介入行動。

負責監督在拉丁美洲和加勒比海地區軍力的美軍南方司令部（SOUTHCOM）先前表示，福特號（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群已進入其負責的轄區範圍。

美軍南方司令部今天在聲明中宣布，該打擊群已進入加勒比海，並表示此舉是遵照川普「瓦解跨國犯罪組織、打擊毒品恐怖主義以捍衛美國本土」的指令。

這支打擊群包括美國最先進的航空母艦、兩艘導彈驅逐艦，以及其他支援艦艇與軍機。這支打擊群將與已部署在加勒比海的多艘軍艦會合，此次部署行動被稱為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）。

美國南方司令部宣布，在執行該行動的過程中，昨天在東太平洋執行一次打擊，導致3名嫌犯喪生。

根據法新社對公開數據的統計，自9月展開這項反毒品走私的軍事行動以來，美軍已在國際水域擊斃至少83名被控運毒的人員。

美國沒有公布任何細節證實其主張，即在加勒比海和東太平洋進行的20多次襲擊中，所針對的人員確實是販毒者。

路透社報導，美國國會議員、人權團體和美國盟友對這些攻擊的合法性提出質疑。川普政府則表示，他們有權採取這些打擊行動，司法部也提供法律意見背書，主張執行任務的美軍人員可享有豁免權，免受起訴。（編譯：陳昱婷）1141117