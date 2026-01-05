美軍航艦告急！杜魯門號將大修至2029年 2026年戰力真空期曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《富比世》(Forbes)報導，美國海軍「尼米茲級」(Nimitz-class)核動力航艦杜魯門號(CVN-75)，預計於2026年進入紐波特紐斯造船廠，進行「更換燃料與綜合大修」(RCOH)。這項工程預計將持續至2029年或更晚，意味著在2026年，美國海軍將面臨尼米茲級航艦可用數量大幅減少的「戰力真空期」。

杜魯門號此次大修不僅包含例行現代化，更需修補去年發生的碰撞損失。她在2025年2月於地中海航行時，意外與巴拿馬籍貨輪相撞，導致船體結構受損。除此之外，根據《美國海軍學會新聞》(USNI News)報導，杜魯門號在2024至2025年部署期間充滿厄運，共損失3架F/A-18超級大黃蜂(Super Hornet)戰機，其中一起甚至涉及友軍誤擊。

廣告 廣告

2024年12月22日，提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」(CG-64)將杜魯門號返航的友機誤判為敵軍飛彈，發射「標準二型」(SM-2)飛彈將其擊落。此外，去年春季該艦還發生F/A-18E戰機從機庫滑出墜海、F/A-18F降落失敗衝出甲板等意外。海軍作戰副部長基爾比(Jim Kilby)指出，這些事故反映出在紅海長期因應胡塞武裝(Houthis)威脅、部署時間延長至251天的極端戰鬥壓力。

杜魯門號的大修將加劇美軍2026年的調度難題。目前最資深的尼米茲級首艦尼米茲號(CVN-68)將於今年退役，而新一代福特級(Ford-class)二號艦甘迺迪號(CVN-79)最快要到2027年3月才能成軍。此外，另一艘正在大修的尼米茲級史坦尼斯號(CVN-74)進度延宕，2027年夏季前恐難重返戰線。

專家指出，2026年將是美國海軍核動力航艦最「青黃不接」的一年。面對印太局勢升溫與中東動盪，美軍被迫以更少的尼米茲級資源應付更多挑戰。儘管美軍已投入近9770萬美元採購大修物資，但造船廠的勞動力與供應鏈問題，仍為美軍2026年的全球布局埋下不確定性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

獨家》疑向軍方調資料太難… F-16飛官吳彥霆殉職逾7年檢仍未偵結

活捉馬杜羅關鍵曝 美軍神祕「哨兵」匿蹤機現身 1關鍵洩情資戰實力

監察院彈劾5名戰管軍官 監委直指事故是「人禍」

