美國海軍第七艦隊驅逐艦芬恩號(USS John Finn)。(DVIDS)

美軍艦今年首度穿越台海 測量船同行引關注





美國海軍今年首度派遣軍艦通過台灣海峽。美軍第七艦隊證實，飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）與海軍測量船「瑪麗西爾斯號」（USNS Mary Sears）於16日至17日航行台海，此舉再次凸顯美方對航行自由的重申，也因測量船同行，引發外界對其水下情蒐能力的關注。





美國海軍研究協會新聞（USNI News）引述第七艦隊聲明指出，相關艦艇是在「不屬於任何沿岸國領海」的水域進行通行，符合國際法規範，並強調美國將持續捍衛所有國家在國際水域的航行與飛越自由。

過往美軍通過台灣海峽，多以飛彈驅逐艦為主，但「驅逐艦搭配測量船」的組合並非首次出現。回顧2025年2月、美國總統川普展開第二任期後，美軍首度通行台海時，即由驅逐艦「強生號」（USS Ralph Johnson）與測量船「鮑迪奇號」（USNS Bowditch）共同執行。





根據美國海軍軍事海運司令部（Military Sealift Command）資料，「瑪麗西爾斯號」屬於探路者級（Pathfinder-class）海洋測量船，主要任務為蒐集海洋地理、水文及聲學數據。官方文件指出，這類測量船能掃描並繪製海底地形圖，蒐集水下聲學與物理資訊，相關數據可直接支援潛艦與反潛作戰、水雷戰以及特種作戰需求，對水下作戰能力提升具有關鍵作用。