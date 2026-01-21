美軍艦今年首度穿越臺海 捍衛航行自由
記者廖子杰／綜合報導
美國《星條旗報》20日報導，美海軍勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」（DDG 113），和1艘具水下情蒐探測能力的測量船，16至17日穿越臺灣海峽，為今年首例，彰顯國際盟邦持續藉實際行動落實自由航行權，維繫印太地區和平穩定。
美國海軍第7艦隊20日發聲明證實，「芬恩號」與海洋測量船「瑪麗西爾斯號」（USNS Mary Sears）日前通過臺灣海峽，強調此次穿越區域「非屬任何沿岸國領海」，重申此舉表明美方致力捍衛航行自由的堅定承諾與立場。這也是美軍軍艦今年首次通過臺海。
根據美海軍軍事海運司令部（MSC）資料，「瑪麗西爾斯號」是探路者級（Pathfinder class）海洋測量船，具備掃描海底地形、繪製海底地形圖、蒐集水下聲學及物理數據的裝備和能力，主要擔負蒐集海洋地理、水文、聲學等數據資料任務，用以直接支援美軍潛艦、反潛、反水雷及特種作戰需求。
去年2月，美海軍同樣以驅逐艦「強生號」（DDG 114）搭配測量船「鮑迪奇號」（USNS Bowditch）的組合穿越臺海。
同日，美聯邦眾議院撥款委員會公布跨黨派、跨院協商的折衷版《國防撥款法案》，其中依總統預算請求，撥款10億美元（約新臺幣316億元）用於「臺灣安全合作倡議」，強化美臺安全合作，另編列1.5億美元（約新臺幣47.6億元），用於替換提供給我國的國防物資和相關補償。
美軍驅逐艦「芬恩號」日前穿越臺灣海峽，彰顯航行自由。圖為該艦2024年通過臺海。（取自美國海軍「X」）
美軍海洋測量船「瑪麗西爾斯號」，具優異水下情蒐能力。（取自DVIDS網站）
