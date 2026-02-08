美軍艦壓境力挺海地總理 過渡委員會罷免失敗「反被集體辭職」

海地總理費艾梅在美國的支持下挺過罷免危機。（AP）

台灣加勒比海友邦海地政局再度出現戲劇性轉折。在2月7日這個歷史性的民主紀念日當天，原本與總理費艾梅水火不容、主張恢復民主選舉的最高行政機構「過渡總統委員會」宣布正式解散。在此之前，美國不僅部署戰艦於海地近海示警，更祭出撤銷簽證的強硬手段，最終迫使計畫罷免總理的委員會成員黯然下台。

過去數週，海地陷入激烈的內鬥，過渡委員會主席伏爾泰（Leslie Voltaire）曾強硬表示要罷免去年11月才任命的總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé），並痛批美國干預主權。

廣告 廣告

然而，美國國務卿盧比歐親自致電費艾梅表達支持，並嚴厲警告海地政客若因內鬥破壞穩定將付出代價。美方亦隨即展現行動力，包括派遣一艘戰艦與兩艘海岸巡防艇部署於首都太子港近海，宣布撤銷4名委員會成員與1名內閣部長的美國簽證，更指控委員會成員身陷賄賂指控，缺乏管治正當性。

總理費艾梅（前排左一）與內閣成員，與過渡委員會拍畢業照。（AP）

海地歷史上，2月7日是獨裁結束、民主開啟的象徵，也是總統宣誓就職的日子，然而，自從2021年前總統摩伊士（Jovenel Moïse）遇刺身亡後，海地已逾十年未舉行大選。儘管目前暫定今年8月與12月舉行投票，但專家與當地民眾普遍認為，在黑幫控制首都90%區域的現況下，如期大選幾乎是不可能的任務。

隨著過渡委員會的解散，總理費艾梅預計將繼續執政，但海地的治理危機並未解除。聯合國支持、由肯亞警方領導的多國安全任務團（MSS）目前仍面臨資金與人力短缺，難以壓制日益擴張的黑幫勢力。當地街頭攤販與140萬名流離失所的難民則對此結果表示歡迎，直言委員會運作近兩年卻「毫無作為」。然而，隨著委員會退場，海地由誰接掌、如何建立具備正當性的過渡政府以配合國際部隊執法，仍是美方與國際社會最頭痛的難題。





更多《鏡新聞》報導

海地總統遇刺身亡、遺孀重傷 官邸「內神通外鬼」主謀竟是她

25年破冰首航！委內瑞拉臨時總統將訪美 川普力挺新政權

艾普斯坦醜聞餘震！安德魯「掃地出門」搬離豪宅 英王遭當街嗆聲