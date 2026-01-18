美軍艦巡航台海陸低調 綠委曝玄機：阻止陸納為內海

綠委王定宇表示，感謝國際自由盟友在區域進行自由航行任務，阻止中國將台海納入內海的野心，國內在野黨也勿再阻擋國防預算。(本報資料照片)

台美對等關稅談判甫達成協議、川普就職周年前夕，共軍東部戰區公布美軍芬恩號（USS John Finn）飛彈驅逐艦、瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）海洋測量船16日至17日穿越台灣海峽；綠委王定宇表示，感謝國際自由盟友在區域進行自由航行任務，阻止中國將台海納入內海的野心，國內在野黨也勿再阻擋國防預算。

美國總統川普第二任期去年1月20日上任以來，美艦已4次過航台灣海峽；去年2月10日至12日，美軍驅逐艦強生號、海洋測量船鮑迪奇號過航台灣海峽；去年4月23日，美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號過航台灣海峽；去年9月12日，美國驅逐艦希金斯號偕英國巡防艦里契蒙號過航台灣海峽。

王定宇表示，這次美軍航行台海，是川普第二任總統任期以來的第四次，平均每一季美軍都在台灣海峽執行自由航行的任務，而這次中國的反應異常的低調，而台灣也表達台海是國際水域，任何船隻都有權利航行這個區域。

他說，對區域安全來說，維持台海周邊國際航行的自由是提高台灣安全很重要的因素之一，這也是為什麼美國、加拿大、澳洲、德國、英國，甚至於越南、日本都參與執行自由航行任務，其中光美國的軍艦從去年1月到現在就執行4次自由航行任務，目的就是維持這個水域的國際航行自由。

王定宇指出，中國要武力犯台，必須把台海變成中方的內海，才能確保任務成功，但只要台海是國際水域，各國的船隻、特別是軍艦可以自由穿梭航行在這個水域，中國想要渡海攻台簡直是難上加難，一定會失敗。

他認為，這也就是為何中國一直努力要把台海內海化、把南海內海化，因為他們要遂行武力擴張的想法，而世界各國也就在這裡執行自由航行的任務，確保台海周邊務必遵守國際規範，維持國際水域的自由航行，而中國的野心也促成國際更加重視這個區域應如何落實相關的國際規範，以及國際安全盟友之間的合作。

王定宇說，台灣是這個區域的重要國家，同時也是世界供應鏈重中之重，更是自由民主的前線，中國的野心從來沒有少過，而中國的能力也正在提升，因此如何強化台灣自身防衛的力量，以及加強台灣跟周邊鄰國的合作，這是台灣2300萬人安身立命的非常重要因素。

他強調，所以我們一面感謝國際自由盟友在這個區域進行自由航行任務，自身的安全自己也應該重視，也希望身為台灣的一份子，國民黨跟民眾黨不要在立法院持續地阻擋國防、國家安全相關的預算跟法案，藍白這種做法，唯一得利的是威脅台灣2300萬人安全的中國解放軍跟中共，不要再做這種親痛仇快的笨事情，趕快讓國防相關的法案跟預算來進行審查，這才對得起 2300萬人的託付。

