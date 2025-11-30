美軍若攻委內瑞拉：戰力現況與游擊戰可能戰略解析

（中央社佛州棕櫚灘29日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天大幅升高施壓委內瑞拉，警告該國領空應視為「關閉」，讓外界日益憂心軍事行動恐近在咫尺。

美軍近期在委內瑞拉附近進行轟炸機飛行，最先進航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）也已部署至當地。福特號的進駐，使這次美國在該區域的軍力集結規模達到數十年來新高。這項名為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的任務現已動員約10艘海軍船艦，約1.2萬名水兵與陸戰隊員參與。

川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。」

川普先前多次強調，美國在加勒比海與太平洋是對疑似運毒船隻發動攻擊，若情勢需要，這些行動可能升級為在這個南美洲國家發動地面行動。不過，有報導直指他已與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通話，並談及委國總統訪美的可能性。

以下為路透社等外媒有關如果美國攻擊，委內瑞拉軍隊會如何因應的說明：

● 委內瑞拉軍事實力如何？

美國軍事實力遠遠超越委內瑞拉。6名熟悉委內瑞拉軍力的消息人士指出，缺乏訓練、薪資低落、裝備老舊，都削弱委國的軍力。

雖然馬杜洛自2013年執政以來，透過安插軍官於政府職位而享有軍方的忠誠，但基層士兵月薪僅約折合100美元（約新台幣3100元），不到多個研究報告指稱一個普通家庭基本生活所需的1/5。

消息人士表示，若發生美軍攻擊，目前已見的逃兵情況恐將進一步惡化。

近年來，委內瑞拉軍隊主要經驗來自於街頭抗議期間對付手無寸鐵的平民。

馬杜洛稱現有800萬平民正在民兵組織接受訓練，但有消息人士估計，真正投入防衛行動的，恐怕僅有數千名情治人員、持槍執政黨支持者及民兵成員。

委國軍方裝備大多為俄羅斯製且都有數十年歷史，當屬不足。卡拉卡斯當局2000年代購入約20架蘇愷（Sukhoi）戰機，但相較美國B-2轟炸機仍不具優勢，至於委內瑞拉俄製直升機、坦克及肩射飛彈等也多半過時。

● 若遭攻擊 委內瑞拉可能如何反擊？

路透社查閱的消息與規劃文件顯示，委內瑞拉如遇美軍空襲或地面攻擊，計劃採游擊型抵抗戰及製造混亂等方式因應。

高階官員曾公開談及相關因應方式，但未透露細節，僅稱之為「持久抵抗」，內容包含逾280個地點的小型軍事單位實施破壞與其他游擊戰術。

馬杜洛不久前才在官媒上讚揚的5000枚俄製「依格拉」（Igla）肩射飛彈已經部署完畢。據消息人士說法，一旦遭攻擊，軍方下令部隊各自分散並隱蔽於不同地點。

第二項戰略稱為「無政府化」（anarchization），雖未獲官方承認，但消息人士指出，將運用情報單位及持槍執政黨支持者，在首都卡拉卡斯（Caracas）等地製造混亂，讓委內瑞拉陷入無法治理的局面。

● 委內瑞拉境內還有哪些武裝分子？

哥倫比亞游擊隊如「全國解放軍」（National Liberation Army）長期活躍於委內瑞拉西部，當地同時為古柯鹼原料古柯（Coca）種植重鎮。

被稱為colectivo的執政黨支持者，經常以動員機車車隊方式對抗示威民眾，且有時會持武。

指控馬杜洛及委國軍方與毒品走私組織勾結的不只有美國，也包括委內瑞拉在野勢力、非政府組織和若干拉丁美洲國家的政府。這些毒品走私團體同時也遭指控涉及暴力行為。

委內瑞拉政府則一再否認有任何關聯，強調美國意圖政權更迭，藉此掌控委內瑞拉龐大的石油資源。

● 如果馬杜洛下台會怎麼樣？

「紐約時報」分析，總統若被迫下台，外界關切的問題還包括：軍方會否轉而支持新臨時政權？誰會負責保護機場、油田與電力設施？軍隊是否會分裂成各派系，爭奪走私與非法採礦的利益？

前委內瑞拉檢察官蒙達拉（Zair Mundaray）認為，委國與利比亞、敘利亞等國不同；他說，利比亞與敘利亞在獨裁者遭挑戰後陷入內戰或宗派衝突，但其實在此之前，這些國家本就存在深刻的宗教或族群分裂；委內瑞拉並非如此。

他說：「我認為兄弟鬩牆的戰爭不太可能發生。」

但也有專家持悲觀態度，強調委內瑞拉社會的意識形態四分五裂情況十分嚴重。他們認為，美國推翻伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）後，伊拉克的教訓值得借鏡。當時伊拉克認定過去與海珊結盟的社會復興黨（Baath Party）高層不可信，因此著手將他們逐出軍隊與政府體系。

這一策略讓數以千計的人員失去政府公職的資格，讓部分訓練有素的軍官投身游擊戰。

委內瑞拉重現游擊戰爭的可能並非全無。哥倫比亞叛軍早已在委國部分地區活動，有消息指出，部分受其訓練的委內瑞拉平民，曾在危機時選擇挺馬杜洛。（編譯：蔡佳敏）1141130