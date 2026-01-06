美軍行動前夕！精準押注馬杜洛下台 神秘客爽賺近1300萬引議

美國本月3日對委內瑞拉發動打擊，成功活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。在美軍行動前，一名身份不明的交易員在預測市場平台Polymarket上押注馬杜洛下台，成功獲利約41萬美元（約1288萬元新台幣）。

1月5日，馬杜洛被押解前往 紐約聯邦法院。 （圖／路透社）

根據《路透社》，該名神秘交易員於去年12月27日建立Polymarket帳戶，買入「美國將在2026年1月底前入侵委內瑞拉」的合約，初期下注96美元，隨後幾天又逐步加碼到3.4萬美元。隨著美軍發動突襲行動逮捕馬杜洛，最終為這名交易員帶來驚人獲利。

報導稱，這筆引發關注的神秘交易，可能將面臨美國國會議員的嚴格審查。美國國會一直致力推動更嚴格的內線交易規範，包括兩黨共同推動可能禁止議員交易股票。民主黨眾議員托雷斯（Ritchie Torres）稱計劃於本週提出法案，禁止民選官員、國會議員及聯邦雇員在預測市場下注，因為這些人可能取得重大非公開資訊。

Polymarket等預測市場平台提供可交易的是非題合約，讓使用者能針對體育、娛樂、政治及經濟等各領域的真實世界事件進行下注。

Polymarket先前曾因平台上可能存在內線交易而遭審查。儘管美國民眾目前無法使用主要投注平台，但許多交易員會透過VPN（虛擬私人網路）來規避禁令。Polymarket尚未立即回應置評請求。

