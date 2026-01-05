美軍行動引聯想 徐斯儉：預算攸關嚇阻敵軍與官兵安全

美國日前發動軍事行動，深入委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，外界擔憂，此「斬首」行動也可能複製在台海，對此，國防部副部長徐斯儉今天(5日)出席立法院財政委員會前受訪指出，國軍在突發狀況應處規定裡面，對於各種突發狀況都有假設並演練，已有所準備；他並強調，今天財委會就在討論今年度預算，此預算與嚇阻敵軍、保護國軍都有關。

徐斯儉說：『(原音)今天的委員會最主要還是談預算，那麼年度預算裡面有很多跟我們嚇阻不對稱作戰，嚇阻敵軍，保護戰士的個裝，還有照顧官兵都有關。 所以呢，我們希望無論是年度預算還是特別預算，希望大院都能夠把我們的預算排入委員會來審查。 如我之前所說的，我們願意在大院的監督底下，謹慎的來編列預算。』

徐斯儉在報告中也強調，中共上週在台海周邊進行軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間， 若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。(編輯:王志心)