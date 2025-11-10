美軍行動揮之不去 歐盟與拉美加勒比海聯盟峰會登場

來自歐洲、拉丁美洲與加勒比海國家的代表，9日在哥倫比亞城市聖馬塔(Santa Marta)舉行為期2天的峰會，試圖強化彼此的關係，儘管這場峰會的實用性受到質疑，而西半球也因為美國對涉嫌販毒船隻的軍事行動而出現分歧。

哥倫比亞官員表示，他們將在拉丁美洲與加勒比海國家聯盟(Community of Latin American and Caribbean States)與歐盟峰會結束時，試圖就再生能源、糧食安全、金融與技術合作發表宣言。

然而，美國致命的軍事行動可能成為峰會的重點議題，因為哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)是美方此舉的最嚴厲批評者之一。

美國自去年9月以來在加勒比海和東太平洋對涉嫌販毒船隻的攻擊已造成超過60人喪命。裴卓稱這是「法外處決」，並確認至少有一名死者是哥倫比亞公民，而攻擊事件中的2名已知倖存者中也有一個哥倫比亞人。

裴卓在開幕致詞提及加薩戰爭、以及摧毀這些船隻的攻擊後，詢問出席者在這個飛彈攻擊頻傳的世界中，這場會議的意義所在。他並補充說，希望這場峰會「能成為暴行中的一盞明燈」。

不過，由於歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)和德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)在內的國家元首與高層官員缺席，使得這場峰會的實用性受到質疑。

哥倫比亞外交部將此歸咎於和聯合國氣候峰會的日程安排衝突，並試圖藉由強調西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)和巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)的出席，來淡化外界的關切。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)10日將在巴西登場，魯拉5日宣布將出席哥倫比亞峰會令觀察家大感意外。巴西外長維艾拉(Mauro Vieira)告訴記者，魯拉決定出席，反映出這個地區與委內瑞拉團結一致。

巴西大使帕多瓦(Gisela Padovan)6日表示，美國總統川普(Donald Trump)威脅要對委內瑞拉採取軍事行動、以及近來在加勒比海的船隻攻擊事件，將是峰會理所當然的議題。

帕多瓦說，峰會中顯然會有這項議題，因為委內瑞拉代表團會提出來。然而，她並未告訴記者，峰會的最終聲明是否會包含這個議題。