美軍行動震驚全球！委國防長「拒認總統被抓」喊話：沒人能征服我們

國際中心／綜合報導

委內瑞拉在總統馬杜洛遭美國逮捕後，國內民眾出現排隊加油潮。（圖／委內瑞拉台上游先生提供）

美軍於3日凌晨突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛夫婦，消息引發全球震驚及委國社會動盪。反對派群眾上街慶祝，支持者則示威抗議美軍入侵。委國國防部長帕屈諾發布影片，宣稱已按「馬杜洛命令」部署軍隊抵抗侵略，呼籲全民團結，卻對總統被捕一事避而不談。與此同時，恐慌情緒蔓延，民眾湧入商店搶購糧食藥品，各地出現排隊人龍。

美軍於當地時間3日凌晨發動行動，派出精銳部隊突襲委內瑞拉，一舉擒獲總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人。這起震撼國際的軍事行動，立即在委內瑞拉國內外引發強烈且兩極化的反應。移居海外及國內的反政府群眾難掩喜悅，紛紛湧上街頭唱歌跳舞，慶祝政權變天；然而，馬杜洛的鐵桿支持者則高舉馬杜洛及已故前總統查維茲（Hugo Chavez）的肖像集結，憤怒高呼「美國把手從委內瑞拉拿開」，社會氛圍劍拔弩張。

面對國家元首遭外國軍隊帶走的危急時刻，委內瑞拉軍方的動向備受關注。國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）於3日凌晨迅速在社群平台發布影片聲明。他在影片中宣布，軍方已在全國各地完成部署，呼籲全體國民建立統一戰線，以抵抗這場針對委內瑞拉「有史以來最嚴重的侵略行動」。

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

值得注意的是，帕屈諾在聲明中強調，全體武裝部隊是按照「馬杜洛總統的命令」進行部署與行動，對於馬杜洛已遭美軍逮捕並押解出境的事實卻隻字未提。帕屈諾態度強硬表示：「他們攻擊了我們，但他們征服不了我們。」他同時呼籲全國民眾保持鎮定與團結，警告國民不要屈服於敵人試圖製造的恐慌，並嚴防國家陷入無政府狀態的混亂之中。

儘管軍方試圖信心喊話，但不安的情緒早已在民間蔓延。自3日清晨起，擔憂局勢惡化與物資中斷的委內瑞拉民眾，紛紛湧出家門前往超市與藥局。多地商店門口出現大排長龍的景象，民眾爭相搶購食物、飲水及藥品等民生必需品，以應對未來可能發生的動盪與不確定性。

目前，委內瑞拉正處於權力真空與軍事戒備並存的敏感時刻，軍方是否會採取進一步反擊？以及社會秩序能否維持？成為國際社會密切關注的焦點。

