美軍行動震驚國際 瓦解馬杜洛政權反應兩極

馬杜洛被美國扳倒，對於委內瑞拉的盟友，肯定是一大打擊，委國盟友紛紛大力譴責，還說這是武裝侵略。其實，從川普再次入主白宮以來，拉美地區激進的左翼政權，就成為他的眼中釘，因此美國的突襲行動，也在國際間引發正反兩面的聲浪。

馬杜洛長年以獨裁方式統治委內瑞拉，任意拘禁與殺害異議人士，在西方國家形象極為負面，歐洲各國領導人大多對馬杜洛政權瓦解持正面態度，英國首相施凱爾就說，馬杜洛政權不具正當性，但他和法國總統馬克宏 歐盟主席馮德萊恩，都強調對國際法的支持，希望建立能反映委內瑞拉人民意志的合法政府。 相較之下，與委內瑞拉同陣營的中國大陸 古巴和俄羅斯，以及拉丁美洲多數國家，則是對美國的行動強烈譴責。古巴總統狄亞士-卡奈：「古巴譴責這些行為，是國家恐怖主義行徑，是對我們美洲的犯罪攻擊。」

海外的委內瑞拉民眾 落淚歡呼，根據聯合國國際移民組織（IOM）統計，自 2000 年以來，約有 770 萬委內瑞拉人逃離委國，其中 85% 的人居住在拉丁美洲地區。居住在西班牙的委內瑞拉民眾：「我高興得跳了起來 喜極而泣，這是歷史性的一刻，將在我的生命中留下深刻的印記，也是我期待已久的事。」

但在其他國家的民眾看來，川普的干預，卻是為所欲為。法國民眾：「我認為這又是典型的川普行徑，身為頭號強國總統有能力這樣做，所以他們想看看他能做到什麼程度，但這不對 你不應該違反國際法，因為這些法律已經制定出來了，但他們感覺自己無所不能。」

