美軍被國防商當盤子！陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元賣逾140萬

路透14日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示，大型國防公司「騙」美軍購買昂貴裝備，而實際上本可以選擇更便宜的商用方案。

德里斯科談到與政府直接合作的主要承包商時表示：「廣義而言，國防工業基礎，特別是主要承包商，騙了美國人民、五角大廈和陸軍。」他補充指出，政府也須負部分責任，因為過去制定的激勵制度鼓勵企業收取天價。

美國軍方大量依賴大型武器製造商提供各式系統，包括洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰鬥機，以及RTX、諾斯洛普・格魯曼（Northrop Grumman）、波音（Boeing）等公司的飛彈防禦系統。美國陸軍過去就曾指出，洛克希德旗下塞考斯基（Sikorsky）「黑鷹」直升機一個螢幕旋鈕，在整機採購時價格高達47,000美元（新台幣約147萬6975元），但若單獨生產成本僅15美元（新台幣約471元）。

廣告 廣告

倡議政府問責人士與部分國會議員多年來主張國防承包商向軍方收費過高，但要聽到一位現任政府官員如此直接批評為全球最大軍隊供應裝備的企業，仍屬極為罕見。德里斯科表示：「系統已經改變了。你們再也不能對美國陸軍做這種事。」

路透報導，美國陸軍正啟動簡化採購流程的計畫，這是五角大廈更大改革的一環，目的是在全球威脅升高下加速取得所需技術。美國陸軍計畫在未來2到3年間購買至少100萬架無人機，並不再依賴大型國防承包商，而是轉向具備商用無人機量產能力的企業合作。

【看原文連結】

更多udn報導

年底收offer遲疑該去嗎？網揭一時期「屎缺最多」

50嵐最強店員！小編親揭「金吧檯手」頭銜來歷

10個顯年輕的習慣 其中1項是「避免戴口罩」

老狗脖子掛「鈔票錢包」藏原主人最心碎的告別信