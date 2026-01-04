美軍複製「安全屋」模擬攻堅 川普：衝到馬杜洛來不及躲安全室、秒投降
編譯張渝萍／綜合報導
美國總統川普下令3日轟炸委內瑞拉首都，並迅速抓住委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與妻子，將他們運回紐約受審。之所以動作可以如此敏捷，讓馬杜洛完全來不及反應，很大一部分要歸功於安插在委國政府內部的線人，掌握馬杜洛日常行蹤。
不僅如此，美軍甚至還「複製」馬杜洛的安全屋模擬突襲，讓馬杜洛完全沒有時間躲進安全室，安全室的門都來不及關上。這些準備不但展現川普要抓到馬杜洛的決心，也能看見美軍事前準備的縝密程度。
線人掌握行蹤
綜合路透與《紐約時報》報導，據知情人士透露，為讓抓捕馬杜洛任務順利，美國中央情報局（CIA）透過安插在委內瑞拉政府內部的情報來源，全程掌握其行蹤。
消息人士指出， CIA除了倚賴委內瑞拉線人提供的資訊外，也動用一支隱形無人機編隊，在委內瑞拉上空進行幾乎不間斷的監控，以追蹤其位置與動向。
一名熟悉CIA行動的人士指出，自去年8月起，中央情報局便派遣一組特務秘密潛伏於委內瑞拉境內。這些特務蒐集了有關馬杜洛「生活與行動模式」（pattern of life）及其日常移動的情報。
另有兩名消息人士指出，CIA還安插了一名接近馬杜洛的線人，在行動展開時即時監控其動向，並精確標定其位置。
目前尚不清楚CIA是如何吸收那名向美方通報馬杜洛所在位置的委內瑞拉線人。但前官員表示，美國政府懸賞5000萬美元（15.6億元台幣），徵求能促成馬杜洛被捕的情報，顯然對此發揮了關鍵助力。
複製安全屋模擬攻堅
美國「三角洲特種部隊」（Army's Delta Force）等精銳部隊，也特別搭建一座與馬杜洛安全屋一模一樣的複製設施，反覆演練如何攻堅這棟防衛森嚴的住所。
報導指，所有部署就緒後，川普其實在四天前就批准行動，但軍方與情報規劃人員建議他等待天氣較好、雲層較少的時機。參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，川普在美東時間2日晚間10時46分正式下達最終命令，行動代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）。
川普當時身在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），在多名顧問陪同下，透過即時影像觀看整個行動過程。
事前軍力部署
路透報導指，五角大廈已在加勒比海地區部署大規模軍力，包括一艘航母、11艘軍艦，以及十多架F-35戰機。整體而言，超過1萬5000名部隊已進駐該區，美方官員長期將其對外描述為反毒行動的一部分。
2日深夜至3日凌晨，美軍機起飛，對首都加拉加斯市發動攻擊，包括鎖定防空系統。
參謀長聯席會議主席凱恩表示，此次行動動用超過150架飛機，從西半球20個基地起飛，包括F-35、F-22戰機及B-1轟炸機。川普事後在福斯新聞節目上也表示，「我們為所有可能情況都準備了戰鬥機。」
消息人士並指出，五角大廈也低調調派空中加油機、無人機，以及具備電子干擾能力的專用飛機進入該區。
凱恩表示，美東時間3日凌晨約1時，部隊在遭受射擊的情況下抵達位於加拉加斯市中心的馬杜洛據點。當時有一架直升機被擊中，但仍能繼續飛行。
馬杜洛來不及躲進安全屋
美軍抵達安全屋後，部隊與聯邦調查局（FBI）幹員一同進入這棟住所，川普形容該地為「戒備極其森嚴的……堡壘」。川普稱：「他們直接破門而入，突破了原本設計成無法被突破的地方，你知道的，那些鋼門就是為了防這種事而設的……對方在幾秒鐘內就被制伏。」
凱恩指出，部隊進入安全屋後，馬杜洛與其妻子隨即投降。川普則稱，馬杜洛曾試圖進入安全室，但未能及時關上門，「他被攻堅得太快了，根本來不及進去。」川普表示，部分美軍人員在行動中受傷，但無人喪生。
行動展開後，國務卿盧比歐才開始通知國會議員相關進展。官員向路透指出，這些通知是在行動開始後才進行，而非依慣例在事前向負責監督的關鍵議員通報。
