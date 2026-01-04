美軍襲擊委內瑞拉 日前首相鳩山由紀夫呼籲高市早苗「制止川普」

日本前首相鳩山由紀夫於在他的社群媒體帳號上發文譴責美國對委內瑞拉的軍事襲擊，稱其「不可接受」，並呼籲首相高市早苗「阻止川普」。

美軍在3日對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕了總統馬杜洛。（圖／美聯社）

鳩山由紀夫在3日發文寫道：「烏克蘭戰爭尚未結束，加薩的兒童正在遭受凍死、飢餓和雨雪交加的轟炸，而川普總統卻對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動了軍事襲擊。」他繼續說道：「即使是在打擊販毒集團時，殺戮也是不可接受的。空襲船隻時已有超過80人喪生了。」

3日，美國總統川普在其社群媒體帳號上宣布，美軍已對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕了總統馬杜洛及其妻子。 委內瑞拉政府已請求聯合國安理會召開緊急會議，理由是「美國非法使用武力」。

日媒報導指，在國際局勢日益緊張的背景下，首相高市早苗面臨是否支持川普的艱難抉擇。儘管美國的攻擊被懷疑違反了國際法，但譴責美國可能會使日美同盟關係緊張。

