美軍要動手了？ 林肯號航艦殺向中東 卡達基地清場待命

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰雲密布，美軍戰略重心出現重大轉移。美國《NewsNation》有線電視新聞網14日報導，隨著川普政府與伊朗的對立急遽升高，五角大廈已下令將原本部署於南海的「林肯號(USS Abraham Lincoln)」航空母艦打擊群，火速調往包含中東地區在內的中央司令部(CENTCOM)轄區。這項涉及至少1艘攻擊核潛艦與多艘護衛艦艇的軍事調動預計耗時1週，顯示美方正為可能的衝突做足準備。

涵蓋21國 美軍負責區域廣達千萬平方公里

美國中央司令部的責任區範圍廣大，涵蓋東北非、中東、中亞與南亞等21個國家，總面積超過1036萬平方公里。此次林肯號打擊群從印太地區的南海轉防至此，不僅填補了中東的戰力空缺，也牽動了美軍在全球的兵力配置。

儘管川普聲稱伊朗有意談判，但德黑蘭當局的宣傳機器卻釋出截然不同的訊號。伊朗國家電視台14日播出川普在2024年賓州造勢遇刺的照片，並發出赤裸裸的威脅：「這一次，子彈不會偏(won't miss)。」此舉被視為對川普政府介入伊朗內部動亂的嚴厲警告。據人權組織統計，自去年底爆發的反政府示威已造成超過2500人死亡。

卡達美軍基地戰備 伊朗首都發布飛航禁令

各項跡象顯示軍事衝突風險正在飆升。伊朗當局14日發布「飛航公告(NOTAM)」，限制進出首都德黑蘭的航班。同時，位於卡達、作為美軍中東指揮樞紐的「烏代德空軍基地(Al Udeid Airbase)」，傳出已建議非必要人員於14日晚間前撤離。美國國務院亦發布安全警示，要求駐卡達外交人員提高警覺，並限制前往該基地的非必要行程。

在軍事部署之外，政治戰也同步開打。川普的堅定盟友、共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)14日與伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)會面。葛蘭姆在隨後發布的影片中，坐在巴勒維身旁語帶玄機地表示：「我打從心底相信，援軍已經在路上了(help is on the way)。」這番言論被解讀為美方可能正積極運作伊朗的「政權更替」。

