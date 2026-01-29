美軍要攻了! 俄羅斯急送伊朗米-28NE戰鬥直升機助抗美

俄羅斯急送伊朗米-28戰鬥直升機浩劫給伊朗。(示意圖) 圖 : 翻攝自參考消息

[Newtalk新聞] 美軍在中東大規模集結，顯示快要對伊朗開戰。在此關鍵時刻，據俄羅斯《觀點報》網站 28 日報導，俄羅斯米-28NE 武裝直升機交付伊朗的事實得到證實，有照片顯示，其中一架採用標誌性的數碼迷彩塗裝且沒有槳葉。

據 Telegram《軍事情報員》報導，俄羅斯米-28NE 武裝直升機（北約代號「浩劫」）在伊朗被發現。照片中，這架直升機身披數碼迷彩，與「軍隊-2018」論壇上展出的米-28NE 塗裝相似。

照片中的這架直升機沒有槳葉，易損部位被特殊防護罩包裹。這表明直升機可能剛剛運到，尚未投入使用。消息人士稱，照片中的裝備是俄羅斯向伊朗交付的米-28NE 直升機中的一架。

俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫此前表示，俄羅斯將繼續努力緩解圍繞伊朗及整個地區的緊張局勢。

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫指出，任何「協力廠商」都無法改變俄伊關係的基本性質。

