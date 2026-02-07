美軍購期限將至！ 藍承諾加速審 綠酸「擋預算擋到連滾帶爬」

政治中心／綜合報導

1.25兆特別軍購，美方針對其中的"拖式飛彈、標槍反甲飛彈、M109A7自走砲"提出續購，但3月中就截止，藍營強調會加速審查，綠營則調侃"卡預算卡到自己匆匆忙忙連滾帶爬"。還傳出中國警告美國"軍售案恐讓川習會流產"、剛訪中回台的蕭旭岑也嗆AIT處長谷立言只比科長大，綠營反斥根本是去接中國指令回來的。

國軍M109自走砲發射砲彈是國軍重要火炮戰力，最新一代M109"A7"的採購案包含在這1.25兆國防韌性條例，但台灣考慮買不買的時間不多了。

國防部指出，美方針對"拖式飛彈、標槍反甲飛彈、M109A7自走砲，共三項裝備的續購案報價，台灣得在"3月15號之前"審完、3月底付首款。時間緊迫國防部"建請"立法院速審。

立委（國）王鴻薇：「民眾黨團有提出他們的版本，那這三項的武器的採購，都在民眾黨團的版本裡面，有些時間的壓力的話，那我們等新會期大家開議之後，有需要的話大家來加速審查。」

立委（民）吳思瑤：「如果國會踐行民主的期程，讓軍購條例可以付委審查，原本就可以從從容容游刃有餘，而不是現在時間壓縮再壓縮，連美方都下了最後通牒，變成匆匆忙忙連滾帶爬嗎。」

綠營狂酸藍白在程委會擋軍購10次，被迴力鏢打到。美國白宮指出，川普的武器名單，優先考慮"國防支出較高"、"具戰略重要性的國家"，英國媒體金融時報也報導，美方規劃一筆總價約6000億的軍售，被中國私下警告"要終止4月的川習會"。

立委（民）吳思瑤：「台灣好不容易可以排入，擠入美方軍購的期程，那為什麼不把握機會，如果這一次的簽約期程，跟付款期程台灣沒有履約，會讓台灣被迫要重新再走一次程序，延宕可能會長達一年以上。」

軍購案成眼前燃眉之急，台灣能否順利強化戰力，蒙上陰影。

