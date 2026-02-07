政治中心／綜合報導

1.25兆特別軍購，美方針對其中的"拖式飛彈、標槍反甲飛彈、M109A7自走砲"正式向我國提出發價書，但3月中就截止，藍營強調會加速審查，綠營憂心已經浪費太多時間，錯過期限會讓台灣多等一年。英國媒體金融時報也指出"美國規劃另一筆6000億，包含愛國者飛彈的軍售，卻遭中國以"取消川習會"施壓。

國軍M109自走砲是國軍重要火砲戰力，最新一代M109"A7"的採購案，賴政府列入1.25兆國防特別預算項目，近日美方正式提出報價。

廣告 廣告

美方針對"拖式飛彈、標槍反甲飛彈、M109A7自走砲等三項軍售案報價，發價書3月15日到期，如果美方不同意展延效期，3月31日就得支付首期款。

美軍購期限將至！ 藍承諾加速審 綠酸「擋預算擋到連滾帶爬」

美國提出新裝備續購案。（圖／民視新聞）





立委（國）王鴻薇：「民眾黨團有提出他們的版本，那這三項的武器的採購，都在民眾黨團的版本裡面，有些時間的壓力的話，那我們等新會期大家開議之後，有需要的話大家來加速審查。」

立委（民）吳思瑤：「台灣好不容易可以排入，擠入美方軍購的期程，那為什麼不把握機會，如果這一次的簽約期程，跟付款期程台灣沒有履約，會讓台灣被迫要重新再走一次程序，延宕可能會長達一年以上。」

不只綠營憂心，前國民黨立委許毓仁臉書發文直指，否定軍購是戰略錯誤，台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。就在此時美國總統川普週五（2/6）簽署一份行政命令，規定美國軍售武器交付順序，須依照客戶國的國防開支和戰略重要性而定，支出高和戰略重要優先，打破以往先買先交付的慣例，引發外界聯想。英國媒體金融時報也報導，美方規劃另一筆6000億的軍售，包含愛國者飛彈、地對空NASAMS飛彈及另外兩套武器，卻被中國威脅"要終止4月的川習會"。

美軍購期限將至！ 藍承諾加速審 綠酸「擋預算擋到連滾帶爬」

傳出美國將提充台灣之盾的採購案，被中國威脅會導致川習會生變。（圖／民視新聞）





國防院戰略所所長蘇紫雲：「美國最concern最擔憂的是，中國從陸權走向海權，長期地緣政治的競爭，我想不會受到中共短期戰術的干擾。」

軍購案成眼前燃眉之急，台灣能否順利強化戰力，蒙上陰影。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：美軍購期限將至！ 藍承諾加速審 綠酸「擋預算擋到連滾帶爬」

更多民視新聞報導

關鍵今日／江南案美聽證會滿41年 定調1事衝擊蔣氏政權

陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做

陳水扁在賴清德任內「有機會被特赦」？本人突喊「拍謝」回應曝光了

