美軍購項目不公開 網友諷:保護費一直丟 武器一個影都沒看到

行政院會27日通過新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案,預算期程從2026年編列至2033年。行政院長卓榮泰懇求民眾及各政黨支持,強調「沒有國,哪有家;沒有國,哪有黨」,應摒棄政黨成見審慎了解目前局勢。不過此案在網路上引發強烈反彈,NOWnews民調顯示,高達82%網友反對此案,認為會排擠其他重要政府預算。

卓榮泰在記者會上表示,過去這段時間中共各種侵擾型態及頻率持續增高,政府有責任告訴民眾守護國家主權的能力與決心。他強調「台灣要有實力,對方才能拿出助力」,唯有展現防衛能力才能真正得來和平。國防部長顧立雄則指出,對美軍購是重要採購項目之一,已與美方初步完成協調,但因案項仍在美方審查中,援例在完成知會國會程序前不公開。

廣告 廣告

然而,此案在網路上掀起罵聲一片。有網友質疑「任期只到2028年5月19日,憑什麼替後者編列預算至2033年?什麼邏輯?」此留言獲得1.4萬人按讚。更有網友計算「1.25兆除以2300萬人等於每人5.43萬」,質疑全民負擔過重。

針對軍購項目不公開,網友更是砲聲隆隆。有人諷刺「保護費一直丟,但F16V一台都還沒拿到」、「F16V交機完成後,再來談」,此類留言獲得數百至上千人按讚支持。也有網友酸「今天最好笑的笑話」、「這是建國基金嗎?」顯示民眾對政府大手筆軍購的不信任。

NOWnews《鄉民大學問》YouTube頻道針對「賴政府增加上兆國防預算,請問你同意嗎?」進行網路投票,截至27日晚間已有1.6萬人參與。結果顯示82%網友反對,認為會排擠其他重要政府預算;僅17%同意是保衛台灣必要支出;2%沒意見。顯示此案在民間仍有極大爭議,後續送立法院審議恐將面臨激烈攻防。

更多品觀點報導

國防預算破兆惹議 民眾黨：支持強軍但拒絕恐慌治國

「台灣要變下一個烏克蘭？」藍營質疑賴清德 2027 武統說製造恐慌

