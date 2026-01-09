美軍輕取委內瑞拉老舊空防 但電戰遇中俄恐難奏效

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美軍在抓捕委內瑞拉強人馬杜洛時，EA-18G電戰機可能在壓制委國防空系統發揮作用。然而隨美國對電戰的關注一度下降，一些分析人士憂心美國恐在電戰領域落後於俄、中。

華爾街日報指出，波音（Boeing）的EA-18G「咆哮者」（Growler）是一款專門執行電子作戰任務的軍機。電戰領域過去一段時間曾被西方忽視，直到在俄烏戰爭被大規模運用後，近年才又重回軍事圈目光。

電子作戰（electronic warfare,俗稱電戰）泛指利用各種裝備與手段來控制與使用電磁波段（包含無線電、可見光、紅外線與紫外線波段），這類軍事手段包含維持己方使用與控制雷達、通訊和武器的能力並阻礙對方使用。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）電戰專家威辛頓（Thomas Withington）指出，咆哮者是美軍電戰的中流砥柱，「它本來就會負責定位委內瑞拉的雷達與通訊系統、對其干擾與壓制」，然而電戰在冷戰結束後一度大幅式微。

美國1月3日動用包括F-22、F-35、EA-18G等各式作戰飛機、B-1轟炸機與無人機壓制委內瑞拉的防空與通訊系統，同時由特戰部隊拘捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

美國的「咆哮者」與其他軍機在委內瑞拉能相對輕鬆地繞過對方老舊、主要為前蘇聯及俄製的防空系統。根據國際戰略研究所（IISS）資料，委內瑞拉擁有12套俄製S-300防空飛彈系統。

研究機構Agency Partners的國防分析師康寧漢（Nick Cunningham）表示，美軍能相對輕易飛入委內瑞拉，原因在於對手不先進，雖擁有一定數量的防空系統但整體戰力有限。

他指出，美軍對委內瑞拉所用戰術「若面對像俄羅斯或中國這類裝備精良、實力相近的對手，效果恐不會如此理想」。

委內瑞拉同時也擁有一些中國製雷達系統，但根據國防情報「詹氏公司」（Janes）說法，委國的中製裝備多為較舊型號。

美國之前在阿富汗與中東所應對者幾乎都是治安戰的衝突類型，電戰需求相對較低，讓外界憂慮五角大廈可能在電戰領域荒廢多年，直到俄烏戰爭爆發，各國軍方自此才紛紛加速發展相關能力。

但分析人士質疑，特別是相較於中國，美國與歐洲在電戰領域恐已出現落後。例如美軍「咆哮者」所使用的電戰莢艙，升級計畫就一再延宕；拜登政府任內擔任美國空軍部長的肯達爾（Frank Kendall）曾直言，相關升級計畫的進展「慢得令人痛苦」。（編譯：陳亦偉）1150109