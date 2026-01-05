美軍輕鬆活逮馬杜洛？帥化民：高層不清內鬼、小心被一鍋端

美國順利突襲委內瑞拉、活逮委國總統馬杜洛夫婦回紐約聯邦法院受審，引發國際社會高度關注，擔心台灣也有類似狀況，陸軍退役中將帥化民示警，比起散布第五縱隊認知作戰，不如先清除總統府、國安單位所有可能的內鬼才要緊，否則被一鍋端，連2027都別談。

陸軍退役中將帥化民。（中天新聞）

帥化民4日在中天《國際直球對決》節目表示，美國開了一個很惡劣的惡例，因為聯合國憲章有規定，以前美國打伊拉克還會拿「洗衣粉」去聯合國；現在連去都不去了；而且美國宣戰是要經國會同意的，但川普否認開戰，如今開了惡例，以後中國大陸能不能循此例？因此他很替台灣擔心。

帥化民指出，美軍這次不只抓馬杜洛，還有6個反美的全抓了，美軍在委內瑞拉外海停留這麼久，是在看時機，不能百密一疏，所以就軍事行動來講是非常完美的行動。

帥化民提醒賴清德總統要注意了，「現在抓的那些匪諜，什麼士官長、排長，那些機密都沒什麼用，我最擔心的是總統府裡的匪諜！」

中天節目國際直球對決。（中天新聞）

帥化民表示，「斬首」行動第一個重要的就是，掌握作息，幾點鐘起床、走哪條路上班、下班走哪條路、住哪裡？從這次馬杜洛的案例就能看出，美軍把委國的禁衛軍先炸了，聲東擊西，然後特種部隊去抓人。這些情報洩漏的問題，台灣確實要小心。

他直言，「不要一天到晚扣帽子，把身邊的人先清一清吧！」因為政府要員作息被知悉，才是要緊的問題，一鍋端了怎麼辦？

帥化民強調，應該要加強一下被斬首的安全防患，登陸作戰都還挺辛苦的，如果斬首成功，就會發生很大的震撼力。一般老百姓其實很難接近總統府，台灣也不是槍械滿街都是，像美國那樣誰都可能有槍，隨機攻擊還在用刀。

帥化民認為，所以總統府跟國安單位所有人員，如果不把自己內部的內鬼清除，危險就很明顯，還在計較無人機的照相角度？

